Savaştan kaçan geliyor! Türkiye'den en çok konutu kimler alıyor?
Şubat ayında yabancılar Türkiye’den 1.506 adet konut edinirken; en fazla ev alanlara bakıldığında, genellikle savaşta olan ülke vatandaşlarının ilk sıralarda yer alması dikkat çekiyor. İlk 10’da Rusya, İran, Ukrayna, Filistin, Afganistan ve Pakistan vatandaşlarının ağırlığı göze çarpıyor. Bu arada Dubai’nin son dönemdeki çatışmalarda gözden düşmesiyle birlikte gelecek aylarda daha fazla yabancının Türkiye’ye yönelebileceği ifade ediliyor.
- Şubat ayında yabancılara 1.506 konut satışı gerçekleşti.
- En çok konut alan yabancılar sırasıyla Rusya (191), İran (131), Irak (106), Çin (104) ve Ukrayna (83) vatandaşları oldu.
- Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, her iki ülke vatandaşları da Türkiye'den en çok konut edinenler arasında yer alıyor.
- ABD ve İsrail ile savaşa giren İran vatandaşları da konut alımında ikinci sırada yer aldı.
- İsrail ablukası altındaki Filistinliler ve Afganistan-Pakistan geriliminden etkilenen vatandaşlar da Türkiye'den konut alanlar listesinde bulunuyor.
- Çin vatandaşları Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle Türkiye'yi küresel pazarlar için üs olarak kullanırken, Almanlar daha çok turistik bölgelerde yazlık amaçlı alım yapıyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında yabancılara 1.506 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre %2,9’luk bir gerilemeye işaret etti.
Konutta Türkiye’yi tercih eden yabancıların, genellikle savaşların yaşandığı ülkelerden gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor.
EN ÇOK ALIM YAPANLAR
Şubat 2026'da Türkiye'den konut alan yabancılara bakıldığında; uyruklarına göre ilk 10 listesi şöyle gerçekleşiyor:
|Ülke
|Adet
|Rusya
|191
|İran
|131
|Irak
|106
|Çin
|104
|Ukrayna
|83
|Almanya
|74
|Filistin
|51
|Afganistan
|46
|Pakistan
|40
RUSYA-UKRAYNA
2022 yılından bu yana Karadeniz'in kuzeyinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, her iki ülke vatandaşlarının da yıllardır Türkiye'den en fazla konut edinenler arasında yer aldığı görülüyor.
İRAN VATANDAŞLARI
ABD ve İsrail ile savaşa giren İran'ın vatandaşları da Türkiye'den konut alanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Henüz sıcak çatışmaların başlamadığı şubat ayı verilerinde bile İranlılar ikinci sırada konumlanıyor. Sektör temsilcileri, mart ayı ve sonrasında İranlı ilgisinin daha net bir gösterge olabileceğini aktarıyor.
FİLİSTİN VATANDAŞLARI
Son yıllarda İsrail ablukası altında yerleşim yerleri büyük tahribat gören Filistinliler de Türkiye'den en çok konut alan "ilk 10 yabancı ülke vatandaşları" listesinde yer alıyor.
AFGANİSTAN-PAKİSTAN
Asya'da Afganistan ve Pakistan arasındaki gerilim de son günlerde sıcak çatışmaya döndü. Her iki ülke vatandaşlarının da şubat ayında Türkiye ilgisinin arttığı görülüyor.
Bu arada Dubai’nin son dönemdeki çatışmalarda hedef olmasıyla birlikte, gelecek aylarda daha fazla yabancının Türkiye’ye yönelebileceği beklentileri de artmaya başladı.
ÇİN VE ALMANYA
Çin vatandaşları ise son yıllarda daha faklı sebeplerle Türkiye’yi tercih ediyor. Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlara yakın konumda bulunan Türkiye, Çinli yatırımcıların bölgedeki üssü oluyor. Almanlar ise daha çok turistik bölgelerde yazlık amaçlı konut alımlarını sürdürüyor.