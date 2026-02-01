Türkiye’de geçen yıl 907 bin 515 tüketici, aldıkları hizmet veya maldan memnun kalmadıkları için hakem heyetlerine başvuruda bulundu. Karara bağlanan 849 bin 143 başvurudan yüzde 50’si tüketici lehine sonuçlandı.

Şikâyetler ağırlıklı olarak uzaktan alışveriş, ayakkabı, cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaşırken, bunların yaklaşık yüzde 50’si tüketici lehine sonuçlandı. 2024’te 755 bin 907 olan başvuru sayısı ise 2025’te yüzde 20 artış gösterdi. Türkiye’nin çeşitli illerinde tüketiciler hem il hem de ilçe tüketici hakem heyetlerine ilginç başvurularda bulundu. Giresun’da bir vatandaş, köpeğine ilgisiz davrandığı iddiasıyla veterineri tüketici hakem heyetine şikâyet etti. Hakem heyeti, şikâyeti reddetti. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 186 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemelerine başvuruluyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin yüzde 70’lik kısmının şikâyetlerini internet üzerinden yaptığını, bu durumun tüketiciler için büyük kolaylık olduğunu söyledi.

Şikâyetlerimiz de güldürüyor! Köpeğine ilgisiz davrandığı için veterinerden şikayetçi olan da var

“KAPAĞI AÇAMADIM FABRİKAYI KAPATIN”

Erzurum’da bir firmaya ait su dolu pet şişenin kapağını açamayan vatandaş, parmağının iltihap topladığını öne sürerek fabrikanın kapatılması yönünde tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Heyet, başvuruyu “görev alanı dışı” olarak değerlendirerek geri çevirdi.

“TİZ SES ÇIKARIYOR TABAĞI İADE ALIN”

Giresun’da mağazadan tabak satın alan bir tüketici, yemek esnasında kaşık ve çatalı tabağa sürtünce ortaya çıkan tiz sesten iştahının kaçtığını iddia ederek, tabağın iade alınması için tüketici hakem heyetine başvurdu. Başvuru, kabul edilmedi.

133 BİN LİRALIK TAMİR MASRAFINI GERİ ALDI

Bir otoyolda önüne çıkan köpeğe otomobiliyle çarpan sürücü, araçta oluşan hasarın ardından otoyolun güvenliğinin yolu işleten şirkete ait olduğunu belirterek, tüketici hakem heyetine şikâyet etti. Talebi kabul edilen tüketiciye aracın tamir masraf ücreti 133 bin lira iade edildi.

“FINDIKLI ÇİKOLATADA FINDIK BULUNMUYOR”

Kayseri’de bir marketten üzerinde fındıklı yazan çikolata satın alan tüketici, ürünün üzerinde fındıklı yazdığını ancak içerisinde bulunmadığını belirterek tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Başvuru hakkında takipsizlik kararı verildi.

