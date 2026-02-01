Kayseri'de 17 yaşındaki A.B., bir şahısla tartışması üzerine bacağından bıçaklandı. Yaralı çocuk bir apartmana sığınarak yardım talep etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.B. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokak’ta A.B. (17) ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. bacağından bıçaklandı.

Kayseri'de korkunç olay! Bıçaklanan çocuk apartmana sığınıp yardım istedi

APARTMANA SIĞINDI

Olay sonrası A.B. Sahabiye Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan bir binaya sığınarak, yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.B.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

