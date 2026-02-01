İstanbul'da yaşayan Hanife K. (25) online bir oyun üzerinden Şanlıurfa'da yaşayan Ömer Keleş (28) ile tanıştı. Bir süre sonra genç kız ayrılmak istedi. Bunun üzerine Keleş, Hanife K.'nin daha önce kaydettiği müstehcen görüntülerini yakın çevresine göndermekle tehdit etti. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ömer Keleş'in ifadesi ise 'pes' dedirtti.

İstanbul'da yaşayan Hanife K. (25) ile Şanlıurfa'da yaşayan Ömer Keleş (28), online bir oyun üzerinden tanışarak bir süre sonra ilişki kurdu. İlişkileri döneminde WhatsApp üzerinden görüntülü görüşmeler yapan ikilinin arası bir ay sonra Ömer Keleş'in askere gitmesiyle bozulmaya başladı.

Keleş'in aşırı kıskanç ve şüpheci tavırlar sergilemesi üzerine Hanife K. ayrılmak istedi. Ancak Hanife K. bu defa da videolu şantajla karşı karşıya kaldı.

KÜFÜR EDİP ŞANTAJ YAPTI

Ayrılık mesajı sonrası deliye dönen Keleş, Hanife K.'ye önce küfürler savurdu, ardından bir video gönderdi. Videoda, Keleş'in görüntülü görüşmelerde kayda aldığı Hanife K.'ye ait müstehcen görüntüler yer alıyordu. Keleş, "Eğer benden ayrılırsan sahte bir Instagram hesabı açacağım. Aileni, akrabalarını ve iş arkadaşlarını etiketleyerek bu görüntüleri herkesin görmesini sağlayacağım" sözleriyle Hanife K.'ye şantaj yaptı. Hanife K.'nin şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hanife K.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Sabah'ta yer alan habere göre gözaltına alınan Keleş, ifadesinde şunları söyledi:

"Hanife ile bir dönem ayrılmış, ben acemi birliğine gittiğimde tekrar konuşmaya başlamıştık. Ben bu arada Almanya'da yaşayan Betül M. isimli başka bir bayanla görüşüyordum. Telefonumda çıkan fotoğrafların bir tanesi Snapchat uygulamasından görüştüğüm Berrak isimli bayana, '1 numaralı' olarak işaretlenen fotoğraflar Betül M.'ye, diğer fotoğraflar ise Hanife K.'ye aittir."

TELEFONUNDAN İKİ KADININ DAHA MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Oyunda başlayan, WhatsApp'ta devam eden ve yaklaşık 3 ay süren ilişki, adliye koridorlarında biterken Keleş, alınan ifadesinde şantaj yaptığı iddialarını yalanlayarak "Görüntüleri Hanife K.'nin bilgisi dahilinde kaydettim" dedi. Keleş'in telefonundaki dijital materyaller incelemeye alındı. Telefondan Hanife K. dışında 2 kadına daha ait müstehcen görüntüler çıktı.

