Ankara'nın Ulus semtindeki "Bit Pazarı" haftanın üç günü kuruluyor. Satıcılar pazara büyükelçisinden profesöre, işsizinden garibanına kadar her kesimin geldiğini söylüyor. Koleksiyonerlerin ve ikinci el eşya meraklılarının akın ettiği pazar ile ilgili 'Ankaralılar için bulunmaz nimet' yorumu yapılıyor.

Altındağ'da Ulus'ta yer alan İtfaiye Meydanı'nda her cuma, cumartesi ve pazar günleri 'Bit Pazarı' kuruluyor. Pazar, koleksiyonerlerin ve ikinci el eşya meraklıların dikkatini çekiyor. Antika ve ikinci el eşya koleksiyonerleri, aradıklarını bulmak için bu pazara geliyor. Pazarda, kimilerinin çöpe attığı eşyalar ilgilisi için adeta bir hazineye dönüşüyor.

"BURAYA HER KESİMDEN İNSAN GELİYOR" Bit pazarında ikinci el eşya satıcılığı yapan pazarcı İbrahim Reşit, yaptığı açıklamada "Burası her cuma, cumartesi ve pazar kurulan Ankara'nın ikinci el İtfaiye Pazarı. Eski adıyla Hergele Meydanı. Burada insanlar uygun fiyatlı şeyler buluyor, alıyor ve satıyor. Herkese ve her bütçeye uygun İkinci el, antika güzel şeyler var burada. Buraya her kesimden insan geliyor. Büyükelçisi, profesörü, işsizi, garibanı da geliyor. Burası Ankara'nın özel ve güzel bir yeri" dedi.



Bit pazarının Ankara'nın merkezi lokasyonunda bulunduğunu belirten Reşit şöyle devam etti: "ESKİ HER ZAMAN KIYMETLİDİR" "Buraya çok fazla koleksiyoner gelir. Burada cumartesi sabahı yukarı tarafta antika pazarı kurulur. Buraya bir şey almak için gelmezsiniz fakat, çok küçük bir paraya büyük bir iyilik yapma imkanınız olur. Aynı zamanda çok güzel bir geri dönüşümle değerlendirmiş oluyorsunuz. İnsanların geri dönüşüme artık alışması lazım. İnsanlar yaşlandıkça dün ne yediğini unutur fakat çocukluğunu unutmaz. Eski hep kıymetlidir. Eskiden üretilen mallar kıymetli ve nadir bulunur. Ben de dolma kalem ve anahtarlık koleksiyoneriyim. Buraya hafta sonları herkesi bekleriz"

"ANKARA'DA OTURANLAR İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET" Son üç yıldır İtfaiye bit pazarında tezgah açan pazarcı Kemal Başar ise "Emekliyim ve burada kendime bir meşgale buldum. Burada hem vakit geçiriyoruz hem de cebimize para giriyor. Yaklaşık kırk yıldır Ankara'dayım. Aradığınız her şey burada var. Fiyatlar da uygun. Ankara'da bulunan bütün dostlarımızı buraya bekliyoruz. Buraya gelip neye ihtiyaçları varsa karşılasınlar. Ankara'da oturanlar için bu bit pazarı bulunmaz bir nimet" diye konuştu.

