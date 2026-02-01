Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Osmanlı Devleti'nin temellerinin Ankara'da atıldığını ileri sürdü. Mehmet Öz, Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin dedesinin de Süleyman Şah olmadığını, Gündüz Alp olduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesinin kim olduğu yönündeki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Öz, tarih kitaplarında yer alan bazı bilgilerin tartışmalı olabileceğini söyledi. Klasik Osmanlı geleneğinde Ertuğrul Gazi'nin babasının Süleyman Şah olarak kabul edildiğini hatırlatan Öz, Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa'nın tarihinde Ertuğrul Gazi'nin babasının Gündüz Alp olarak kaydedildiğini ifade etti. Ayrıca, Osman Gazi dönemine ait olduğu öne sürülen sikkelerde de dede olarak Gazi Gündüz Alp'in adının yer aldığını belirten Öz, Osmanlıların kuruluş sürecinde Ankara'nın önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesinin kim olduğu konusunda tarih kitaplarında birtakım yanlış ifadeler olduğunu aktaran Öz, şöyle devam etti:

"Osman Gazi'nin dedesinin kim olduğu konusunda, tarihi kaynaklarda karışık birtakım ifadeler var. Bu konu tarihçiler arasında bir tartışma konusudur. Klasik Osmanlı geleneğine göre, Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah olarak gösterilir. Süleyman Şah Türbesi günümüzde de Suriye olayları vesilesiyle çok gündeme gelmiş bir olaydır. Fakat tarihte Süleyman Şah diye bildiğimiz kişi, eğer Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tan bahsediyorsak, bunun Osmanlılarla alakası yok ama Osmanlı tarihinde Ertuğrul Gazi'nin babasına Süleyman Şah diyorlar. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu fatihidir, Selçuklu Hanedanı'ndandır. 1075'te İznik merkezi olarak Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuran kişidir. Onun ölümü de aslında Suriye Selçuklular arasında çıkan bir savaş dolayısıyla, bugünkü Suriye'nin kuzeyinde bir savaş sonunda gerçekleştiği için, bu iki Süleyman Şah'ın hatıralarının karıştığına dair tarihçiler arasında tartışma var."

"OSMANLI'NIN ANKARA'DA BİR DURAKLAMA DÖNEMİ VAR"

Süleyman Şah'ın dört ya da üç oğlundan bahsedildiğini belirten Mehmet Öz, "Bunların Anadolu'ya gelişleri anlatılır. Fakat başka kaynaklar da var. Şimdi mesela Enveri diye bir adam var. Bunun Düsturname isimli bir eseri var. Ondan sonra Yazıcızade Ali var ve bir de Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa var. Şimdi bunlardan bir kısmı işte 15. yüzyıl ortalarında bunların eserlerine baktığımız zaman, bir Gündüzalp ve Gökalp'i görüyoruz. Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa'nın tarihinde çok net olarak şunu görüyoruz ki, Gündüz Alp, Ertuğrul'un babası olarak yazılmıştır. Yani demek ki tarih kaynaklarının bir kısmında Süleyman Şah, bir kısmında Gündüz Alp var. Bunlar Ankara civarına geliyorlar. Ankara burada şöyle önemli. Süleyman Şah rivayetini kabul eden tarihçiler de Gündüz Alp'i söyleyenlerin hepsi de Osmanlıların yolunun Ankara'dan geçtiğini ve bir müddet Karacadağ etrafında oturduklarını söylerler. Önce Ahlat var, bazılarına göre Urfa civarı var. Sonra Halep'ten Sürmeli Çukuru'na gidiş, tekrar Ankara'ya geliş var. Ankara'da Karacadağ var. Karacadağ'dan Sultanönü'ne, oradan Söğüt var. Oraya yerleştiler deniliyor. Demek ki Osmanlı'nın Anadolu'daki seyahatinde Ankara'da bir duraklama, bir durma dönemleri var." dedi.

Osman Gazi'nin bastırdığı sikkelerin üzerinde dedesi Gündüz Alp'in adının olduğunu söyleyen Öz şöyle konuştu:

"OSMAN GAZİ'YE AİT SİKKELER TARTIŞILDI"

"Karamanlı Nişancı Mehmet Paşa der ki Gündüz Alp öldü, Kızıl Saray'da gömüldü, defnedildi. Şimdi Kızıl Saray neresi? Beypazarı'nın bir köyü ve bu şu anda Gündüz Alp'in mezarının olduğu söylenen Hırkatepe köyünün bitişiğinde. Osmanlı döneminde de Kızıl Saray nam-ı diğer Sekli diye 15-16. yüzyıl tahrir defterlerinde bu köyler var. Hem Hırka Köyü var hem de Kızıl Saray diğer adıyla Sekli Köyü Osmanlı arşiv belgelerinde var. Osmanlı tarihinde ilk sikkeyi bastıranın hep Osman Gazi olduğu söylenir. Yıllar önce Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan bir toplantıda ilk sikke Osman Gazi'ye ait sikke olarak tanıtıldı. Fakat sonradan bunun gerçek mi, sahte mi olduğu tartışıldı."

Daha sonra iki sikkenin daha ortaya çıktığını ifade eden Mehmet Öz, "Bu sikkelerden, yani Osman Gazi'ye ait sikkelerden 1300 tarihinde basılan üzerinde Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp yazıyor. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Demek ki bu sikkenin var olduğunu düşündüğümüzde 1300 yılı civarında Osman Gazi sikke darp etmiş. Yani kendinin bir hutbe ve sikke sahibi hükümdar olduğu ilan ediliyor. O halde sikke bastırmış. İki sikkede sadece baba adı var. Ama bunda babasının babasının adı da var. O da Gündüz Alp. Şimdi bütün bu anlatılanları birleştirdiğimizde Süleyman Şah hikayesinin de aslında bir kurmaca olduğunu düşünürsek buradan Gündüz Alp'in Ertuğrul'un babası olduğu neticesi çıkar" ifadelerini kullandı.

"GAZİ GÜNDÜZ ALP'İ TÜRKİYE'YE VE DÜNYAYA TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gazi Gündüz Alp'i tanıtmak amacıyla 2016 yılında dernek kurduklarını söyleyen Gündüzalp Ünal ise "2016 senesinde Hırkatepeliler Derneği'ni kurduk. Burada Beypazarı'nı, Hırkatepe'yi, Gazi Gündüz Alp'i Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. 2016 yılından 2024 yılına kadar Beypazarı Hırkatepe Mahallesi'nde çok büyük etkinlikler yaptık ve Hırkatepe'yi Gazi Gündüz Alp'i, Beypazarı çevresini, Türkiye'ye ve yurt dışına da tanıtmaya gayret gösterdik. Hemşehrilerimizin çoğu Hırkatepe'de bir Osmanlı dedesinin kabrinin olduğunu bilmiyor. Onlara da biz üzülüyoruz. Beypazarı'na gelecek turistleri Gazi Gündüz Alp'i ziyaret etmeden gitmemesinin önünü açmamız lazım" dedi.

Gazi Gündüz Alp'in mezarı

"TARİHÇİLERİN YÜZDE 65'İ GAZİ GÜNDÜZ ALP'İN MEZARININ HIRKATEPE KÖYÜNDE BULUNDUĞUNU BELİRTTİ"

Her sene mayıs ayının sonunda Gazi Gündüz Alp Şenlikleri yaptıklarını vurgulayan Ahmet Gündüzalp şunları söyledi:

"Burada Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası Gazi Gündüz Alp Türbesi bulunmaktadır. Bazı kitaplarda Ertuğrul Gazi'nin babasının Gazi Gündüz Alp mi, Süleyman Şah mı olduğunu söylemektedir. Ama biz araştırdığımızda tarihçilerin yüzde 65'i Gazi Gündüz Alp'in mezarının Hırkatepe köyünde bulunduğunu belirtti. 2002 yılında Ankara Valiliğinden yardım alarak emekli Vali Yahya Gür ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yardımlarıyla türbeyi yenilettik. Türbenin açılışını 2002 yılında beraber yaptılar. Biz her sene mayıs ayının sonunda Gazi Gündüz Alp Şenlikleri yapıyoruz, Hacet Bayramı yapıyoruz. Bu Hacet Bayramı'nda türbeye giderek Gazi Gündüz Alp'e dualar ediyoruz, yağmur duası yapıyoruz. Gazi Gündüz Alp'in türbesinin genç nesillere taşınması için, bilinmesi için, bizden sonrakilerine ulaşması için elimizden gelen gayreti yapmak istiyoruz"

"OSMAN GAZİ'NİN DEDESİ GAZİ GÜNDÜZ ALP'TİR"

Gündüz Alp Türbesi'ne her ay ziyaretçilerin geldiğini ifade eden İbrahim Sergi, "Bu türbe, Osman Gazi'nin dedesinin türbesidir. Fakat, herkes Süleyman Şah olarak biliyor ama Süleyman Şah değil, bu yanlış biliniyor. Tarihçilerin incelemesine göre, Osman Gazi'nin dedesi, Süleyman Şah değil, Gazi Gündüz Alp'tir. Gazi Gündüz Alp'ın yatarı da Hırkatepe köyünde bulunuyor. Türbenin tarihi çok eskiye dayanır. Kayı Boyu'ndan gelirken Gündüz Alp yaralı geliyor. 40 kişiyle birlikte buraya gelince burada vefat ediyor. Türbesini buraya defnediyorlar. 40 kişi de Hırkatepe köyünde kalıyor. Hırkatepe Köyü'nün tarihi de Osmanlı devletine dayanıyor. 2002 yılında Devlet Bahçeli bu türbenin restorasyonunu yaptırdı, açılışına da geldi. Gazi Gündüz Alp anma şölenleri her sene haziran ayının birinci haftasında yapılır. Buraya her ay 10-15 gün ziyaretçi gelir. Osmanlı'nın tarihini öğrenmek isteyenler bu türbeye gelsinler" diye konuştu.

