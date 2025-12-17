FIFA 'Yılın 11'ini açıkladı, Raphinha'nın eşi isyan etti: Yoksa basketbolcu mu zannettiniz?
Barcelona forması giyen Raphinha, 16 Aralık akşamı açıklanan 'Yılın 11'ine giremedi. Brezilyalı yıldızın eşi Natalia Rodrigues, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (FIFPro) belirlediği kadro sonrası sert bir paylaşıma imza attı.
- Raphinha'nın eşinden FIFA Yılın 11'ine seçilmemesiyle ilgili eleştiriler geldi.
- Natalia Rodrigues, eşinin performansına dikkat çekerek, 'adaletsizlik' duygusu yaptı.
FIFA ve FIFPro tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. 'The Best' (En İyiler) Ödülleri, 10'uncu kez dağıtıldı.
YILIN 11'İ
Yılın 11'ine erkeklerde şu oyuncular seçildi:
Kaleci: Gianluigi Donnarumma
Savunma: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes
Orta saha: Cole Palmer, Vitinha, Pedri, Jude Bellingham
Forvet: Ousmane Dembele, Lamine Yamal
"BU ADALETSİZLİK"
Söz konusu seçime eleştiriler de gecikmedi. En büyük tepki Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın eşinden geldi. Natalia Rodrigues, konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Eşinin istatistiklerine vurgu yapan Rodrigues, "Bu sezon 64 maçta 62 gol katkısı performansı sergileyen Raphinha neden FIFA Yılın 11'inde yok? Yoksa basketbolcu mu zannettiniz? Bu adaletsizlik" ifadelerini kullandı.