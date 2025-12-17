Barcelona forması giyen Raphinha, 16 Aralık akşamı açıklanan 'Yılın 11'ine giremedi. Brezilyalı yıldızın eşi Natalia Rodrigues, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (FIFPro) belirlediği kadro sonrası sert bir paylaşıma imza attı.

FIFA ve FIFPro tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. 'The Best' (En İyiler) Ödülleri, 10'uncu kez dağıtıldı.

Raphinha'nın güncel piyasa değeri 80 milyon euro

YILIN 11'İ

Yılın 11'ine erkeklerde şu oyuncular seçildi:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma

Savunma: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes

Orta saha: Cole Palmer, Vitinha, Pedri, Jude Bellingham

Forvet: Ousmane Dembele, Lamine Yamal

"BU ADALETSİZLİK"

Söz konusu seçime eleştiriler de gecikmedi. En büyük tepki Barcelona'nın yıldızı Raphinha'nın eşinden geldi. Natalia Rodrigues, konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Natalia Rodrigues - Raphinha

Eşinin istatistiklerine vurgu yapan Rodrigues, "Bu sezon 64 maçta 62 gol katkısı performansı sergileyen Raphinha neden FIFA Yılın 11'inde yok? Yoksa basketbolcu mu zannettiniz? Bu adaletsizlik" ifadelerini kullandı.

