Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"TAKIMIN ÖZ GÜVENİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İlk yarıda çok üstün olduklarını ve üst üste alınan 4 gollü 2 galibiyetin takıma öz güven verdiğini söyeleyen Tedesco, "İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe bana göre biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Aslında biraz olabilir görüyorum ikinci yarıda temponun düşmesini. Mükemmellikten bahsediyorsanız, iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. Bugün ikinci yarıda biraz düştük. Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık, bugün de 4-0 kazandık. Takımın öz güveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz." diye konuştu.

