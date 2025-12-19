Galatasaray'ın 31 Ağustos'ta Championship ekibi Southampton'a satın alma opsiyonuyla kiraladığı Elias Jelert'in satın alma opsiyonu hakkında çıkan iddialar üzerine İngiliz kulübünün sportif direktörü Johannes Spors'tan açıklama geldi.

Galatasaray'ın temmuz 2024'te Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Elias Jelert, sarı-kırmızılı forma altında beklentileri karşılayamayınca sezon başında Southampton'a gönderildi. 300 bin euroya kiralanan Danimarkalı sağ bek için satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro olarak belirlendi. Jelert'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağına dair çıkan haberlere, Championship temsilcisinden cevap geldi.

Elias Jelert

"JELERT İLE KONUŞTUM, 'BU SAÇMALIK' DEDİM"

İngiliz basınından Daily Echo'ya konuşan Southampton Sportif Direktörü Johannes Spors, sezonun bu erken aşamasında opsiyonu kullanmanın mantıklı olmayacağını ve Jelert kararının sezon sonunda verileceğini söyledi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Jelert ile bu konuyu konuştuğunu dile getiren Alman futbol adamı, "Yemekhanede onunla konuştum ve 'Elias bu saçmalık. Sakın buna kulak asma' dedim. Belki de bunları okuyordur ve bunlara inanıyordur diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Jelert, Southampton formasıyla (Fotoğraf: Instagram)

"MAYIS AYINA KADAR ZAMANIMIZ VAR"

Satın almaya dair opsiyon hakkının mayıs ayına kadar kendilerinde olduğunu dile getiren Spors, "Bir futbol kulübünün mayıs ayına kadar kullanabileceği bir opsiyonu kasım ayında neden kullanması gerek ki? Mantıklı değil. Opsiyonu kullanmak isteseniz de istemeseniz de bunu şimdi yapmazsınız" dedi.

"EN İYİ MAÇINDA SAKATLANDI"

Swansea ile ekim ayında oynanan maçta sakatlanan 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Southampton Sportif Direktörü, "Jelert çok iyi bir oyuncu ve bizim için en iyi maçını oynadıktan sonra sakatlandı. Şimdi geri dönüyor. Onu yavaş yavaş iyileştirmemiz gerekiyordu. Noel döneminde bir maç yoğunluğumuz var ve umarım o dönemde iyileşmiş olur" sözlerini sarf etti.

