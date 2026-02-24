Manisa’da iş yerinde kaynak yapan gencin ölümünde 2 gözaltı
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde demir işi yapan İ.Ç. (58)'ye ait işte çalışan İbrahim Taşdelen (20), kaynak yaptığı esnada yüksek gerilim hattına kapılmış, ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetmişti. Gencin ölümüne ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. (58) ile kazanın meydana geldiği işyerinin sahibi İ.S. (51) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. Olayda iş güvenliği ihmali olup olmadığının detaylı şekilde araştırılacak.
Öte yandan hayatını kaybeden İbrahim Taşdelen'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Hacıaliler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıaliler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.