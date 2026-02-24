Gündemdeki gelişmelerin ardından Aydın Erdem’in hayatı ve biyografisi kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer aldı. Uzun yıllar medya sektöründe farklı görevler üstlenen ve ardından araştırma alanında çalışmalarını sürdüren Aydın Erdem’in kariyeri ve mesleki geçmişi araştırılıyor. İşte, Aydın Erdem hakkında öne çıkan bilgiler…

Son günlerde adının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Aydın Erdem’in mesleki geçmişi ve yöneticilik süreci merak konusu oldu. Mimarlık eğitimiyle başlayan akademik hayatını medya ve veri temelli araştırma alanına taşıyan Erdem’in kariyerindeki dönüm noktaları öne çıkıyor.

AYDIN ERDEM KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

1991 yılında İstanbul Saint Joseph Lisesi’nden mezun olan Erdem, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde1995 yılında tamamladı. Kısa süre inşaat sektöründe çalıştıktan sonra yönünü medya alanına çevirerek Washington D.C.’de sinema ve televizyon haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisans eğitiminin ardından bir süre Amerika Birleşik Devletleri’nde serbest programcı olarak görev alan Erdem, Türkiye’ye döndükten sonra NTV, CNN Türk, Kanal 1 ve ANS gibi televizyon kanallarında yapımcı, editör ve program müdürü olarak çalıştı. Medya sektöründe edindiği içerik üretimi ve yönetim deneyimini daha sonra araştırma alanına taşıdı.

2008 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi bünyesinde kıdemli analist ve içerik üreticisi olarak görev almaya başlayan Erdem, kurumun veri teknolojilerine geçiş sürecinde aktif rol üstlendi. Araştırma yöntemlerinin dijitalleşmesi ve veri temelli analizlerin güçlendirilmesi sürecini yöneten isimlerden biri oldu.

2022 yılından itibaren KONDA’da genel müdürlük görevini yürüten Aydın Erdem, kurumun araştırma ve teknoloji entegrasyonuna dayalı yeni dönem çalışmalarına liderlik ediyor.

