CHP kurultay davası ve İBB davasının birleştirilmesi talebi reddedildi
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP kurultay ceza davasının İBB davasıyla birleştirme talebini reddetti. Dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edecek.
- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor.
- Davanın savcısı, dosyanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki İBB davasıyla birleştirilmesini talep etti.
- Davanın görüldüğü mahkeme, savcının talebi doğrultusunda birleştirme için muvafakatname yazılmasına karar verdi.
- İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP kurultay ceza davasının İBB davasıyla birleştirme talebini reddetti.
CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada, aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Nisan'a ertelenmişti.
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ
Cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu kaydederek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etmişti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda İBB davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.
MAHKEME REDDETTİ
Ancak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP kurultay ceza davasının İBB davasıyla birleştirme talebini reddetti.