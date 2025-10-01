Almanya’da gizemli drone krizi! Enerji santrali ve üsleri hedef aldı

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaleti üzerinde uçan gizemli bir drone sürüsü, enerji santrali ve deniz üssü gibi önemli altyapı noktalarını gözetledi.

İÇİŞLERİ BAKANI DOĞRULADI

Eyalet İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin-Waack da bölge üzerinde çok sayıda dronun görüldüğünü doğruladı.

Muhtemel sabotaj girişimi ihtimaliyle olayın incelendiğini açıklayan Bakan açıkladı. ordu ile sürekli koordinasyon içinde olduğu duyurdu.

AVRUPA GENELİNDE DRONE KRİZİ

NATO üyesi Danimarka, havaalanlarını hedef alan saldırıları hibrit tehdit olarak nitelendirerek soruşturmaya başlamıştı. Buna müteakiben, Estonya, Polonya ve Romanya ise Rusya’yı ciddi hava sahası ihlalleriyle suçladı.

PUTİN RADARDA

Şansölye Friedrich Merz, Danimarka ve Almanya üzerinde uçan insansız hava araçlarının kaynağının belirsiz olduğunu söyledi. Merz, “Şüphe, bunların Rusya’dan geldiği yönünde” ifadesini kullandı.

MOSKOVA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya, Avrupa’dan gelen suçlamaları “asılsız” olarak nitelendirmişti.