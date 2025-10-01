Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya'da gizemli drone krizi! Enerji santrali ve üsleri hedef aldı

Almanya’da gizemli drone krizi! Enerji santrali ve üsleri hedef aldı

Almanya’da gizemli drone krizi! Enerji santrali ve üsleri hedef aldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Almanya’da gizemli drone krizi yaşanıyor. Schleswig-Holstein eyaleti üzerinde uçan çok sayıda insansız hava aracı, enerji santrali ve deniz üssü gibi kritik altyapı noktalarını hedef aldı. Eyalet İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin-Waack, bölgede yoğun drone hareketliliğini doğrularken, muhtemel sabotaj ihtimaliyle ordunun sürekli koordinasyon halinde olduğunu açıkladı.

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaleti üzerinde uçan gizemli bir drone sürüsü, enerji santrali ve deniz üssü gibi önemli altyapı noktalarını gözetledi.

İÇİŞLERİ BAKANI DOĞRULADI

Eyalet İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin-Waack da bölge üzerinde çok sayıda dronun görüldüğünü doğruladı. 

Muhtemel sabotaj girişimi ihtimaliyle olayın incelendiğini açıklayan Bakan  açıkladı. ordu ile sürekli koordinasyon içinde olduğu duyurdu.

AVRUPA GENELİNDE DRONE KRİZİ

NATO üyesi Danimarka, havaalanlarını hedef alan saldırıları hibrit tehdit olarak nitelendirerek soruşturmaya başlamıştı. Buna müteakiben, Estonya, Polonya ve Romanya ise Rusya’yı ciddi hava sahası ihlalleriyle suçladı.

Almanya’da gizemli drone krizi! Enerji santrali ve üsleri hedef aldı - 1. Resim

PUTİN RADARDA 

Şansölye Friedrich Merz, Danimarka ve Almanya üzerinde uçan insansız hava araçlarının kaynağının belirsiz olduğunu söyledi. Merz, “Şüphe, bunların Rusya’dan geldiği yönünde” ifadesini kullandı.

MOSKOVA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya, Avrupa’dan gelen suçlamaları “asılsız” olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Dış Haberler

