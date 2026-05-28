Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram dolayısıyla ziyaretleri kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle konutunun önünde bayramlaştı ve bir süre sohbet etti.

Ziyaretçiler arasında Gürsel Tekin'in de olduğu görüldü.

CHP PARTİ MECLİSİ ERTELENDİ

Öte yandan CHP Parti Meclisi'nin 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantısı tüm üyelere resmi tebligat gitmediği için ertelendi. Partiden, daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da yapılacağı bildirilen PM toplantısının tarihine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PM üyelerinin, görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle PM'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek PM toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır."

Haberle İlgili Daha Fazlası