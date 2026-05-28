Romanya Süper Lig ekibi Petrolul Ploieşti’yi 2 sezondur farklı dönemlerde çalıştıran Mehmet Topali başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. 40 yaşındaki teknik adama, Avrupa’nın farklı liglerinden teklifler geliyor.

Play-off döneminde göreve gelen ve Petrolul Ploieşti’yi Romanya Süper Ligi'nde tutmayı başaran Mehmet Topal'ın, gelecek sezon için kararı merak ediliyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce de takımı UEFA Konferans Ligi elemelerine taşımayı başarmıştı.

ÜÇ ÜLKEDEN TEKLİF VAR

Petrolul Ploieşti, Topal’ı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ederken; Romanya’nın farklı takımları, Belçika Ligi ve Makedonya Ligi’nden teklifler alan Topal, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndan sonra nihai kararını verecek.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ta forma giyen Mehmet Topal, 2026 Dünya Kupası'nı yerinde takip edecek.

"KOPMAZ BİR GÖNÜL BAĞIM VAR"

Mehmet Topal, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Petrolul benim teknik direktörlüğe başladığım yer. Kopmaz bir gönül bağım oldu. Zor günlerde de yanlarında oldum ve ligde tuttum. Romanya Ligi artık benim bildiğim bir lig" ifadelerini kullanmıştı.

PETROLUL PLOİEŞTİ PERFORMANSI

Mehmet Topal, farklı dönemlerde göreve geldiği Petrolul Ploieşti ile 38 maça çıkarken; 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

