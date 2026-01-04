Türkiye enerji güvenliğinde kritik bir eşiği geçti. Azerbaycan’la imzalanan dev anlaşmayla Türkiye’ye 33 milyar metreküplük doğal gaz akışı garanti altına alındı. 2029’da başlayacak sevkiyatın 15 yıl sürmesi planlanırken, bu hamle enerji arzında uzun vadeli rahatlama sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasında toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında gaz akışı 2029 yılında başlayacak ve 15 yıl boyunca devam edecek.

ABŞERON SAHASI DEVREDE: GAZ 2040’LI YILLARA KADAR GELECEK

Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’daki Abşeron Sahası’ndan her yıl 2,25 milyar metreküp doğal gaz tedarik edileceğini söyledi.

Söz konusu miktarın 15 yıl boyunca Türkiye’ye ulaştırılacağını aktaran Bayraktar, toplam hacmin 33 milyar metreküpe ulaştığını ifade etti. Gazın boru hattı üzerinden Hazar Denizi’ni aşarak Türkiye’ye geleceği bilgisi paylaşıldı.

33 milyar metreküplük dev anlaşma! Türkiye’ye 15 yıl enerji güvencesi

"UYGUN FİYATLI VE UZUN VADELİ GAZ"

Bayraktar, anlaşmaya ilişkin sürecin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi. Nihai müzakerelerin cuma günü sonuçlandığını söyleyen Bayraktar, bu anlaşmayla Türkiye’nin uzun vadeli ve uygun fiyatlı gaz tedarikini güvence altına aldığını iletti.

Anlaşma 2040’lı yıllara kadar enerji arzına katkı sağlayacak.

VENEZUELA AÇIKLAMASI: PİYASALAR İÇİN SINIRLI ETKİ

Bayraktar, Venezuela’da yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasalarına etkisine de değindi. Venezuela’nın mevcut üretim seviyesinin dünya petrol üretiminin yüzde 1’inin altında kaldığını söyledi. Ülkenin dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğuna dikkat çeken Bayraktar, küresel petrol ihtiyacının yüzde 5’ini karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

SOMALİ’DE 7 KİLOMETRELİK KRİTİK SONDAJ

Enerji gündeminde Somali de yer aldı. Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi’nin Somali açıklarında 7 kilometrelik derinliğe ulaşacak bir sondaj gerçekleştireceğini açıkladı. Deniz tabanına 3,5 kilometrede ulaşıldığını, bunun altında da aynı derinlikte sondaj yapılacağını söyledi. Somali sahasına ilişkin umutlu mesaj verdi.

AKKUYU, SİNOP VE TRAKYA İÇİN KRİTİK TAKVİM

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde bu yıl ilk elektriğin üretilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Sinop ve Trakya nükleer santralleri için müzakerelerin sürdüğünü söyleyen Bayraktar, 2026’nın karar yılı olabileceğini ifade etti.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ TARİFE HAZIRLIĞI

Bayraktar, doğal gazda kademeli tarife sistemine yönelik çalışmalara da değindi. Şehir bazlı ortalama tüketimlerin dikkate alınacağını söyleyen Bayraktar, desteklerin daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerin yıl içinde enflasyon ve küresel gelişmelere göre yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen enerji politikaları kapsamında Türkiye, Azerbaycan başta olmak üzere bölgesel iş birlikleriyle Avrupa enerji güvenliğinde kritik rolünü güçlendirmeyi sürdürüyor.

