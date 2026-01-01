Kastamonu'da buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan doğalgaz tüpleri yüklü tır devrildi. Tüplerde meydana gelen sızıntı sebebiyle ekipler yolu trafiğe kapattı.

İnebolu-Abana karayolu Darsu mevkiinde buzlanma sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan KARGAZ firmasına ait doğalgaz tüpleri yüklü tır devrildi. Kazanın ardından tırda bulunan doğalgaz tüplerinde sızıntı belirlendi.

Muhtemel bir tehlikeye karşı bölgeye ekipler sevk edilirken, yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri alarak sızıntıya müdahale çalışmalarını devam ettiği öğrenildi.

