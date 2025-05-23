Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2025 21:24 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 21:24 - Güncelleme:

Arka Sokaklar dizisinin 715. bölümünde Mesut karakteri ön plana çıkıyor. Yeni bölümde Mesut'un canı tehlikede olduğunu ve suikastçı tarafından hayatı tehlikede olduğunu görüyoruz. Diziyi sıkı takip eden izleyiciler Şevket Çoruh'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Kanal D'nin uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 715. bölümünde Mesut komiser heyecanı yaşanıyor. Arka Sokaklar Mesut Şevket Çoruh'un diziye veda edeceğine yönelik sinyaller sosyal medyaya damga vurdu. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 23 Mayıs 2025 Cuma günü ekrana geldi. Yayınlanan Arka Sokaklar son fragman ile beraber Mesut komiser öldü mü sorusu araştırılmaya başlandı. ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLÜYOR MU? Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut suikastçinin radarına girdi.Hedefte görülen Mesut ateş etmeye hazırlanırken silah sesi geliyor. Ancak Mesut'un ölüp ölmediği konusu henüz belli değildir. Bu akşamki bölümde Mesut'un akıbeti belli olacak. ARKA SOKAKLAR MESUT'A NE OLDU? Arka Sokaklar yeni bölüm 23 Mayıs Cuma saat 20.00'da Kanal D'de ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar 715.bölümde Mesut suikastçinin hedefine girdi. Her an Mesut'a silahlı saldırı gerçekleşebileceğini gördüğümüz bölümde Mesut'un akıbeti kısa süre içinde belli olacak. ARKA SOKAKLAR OYUNCU VE KARAKTERLERİ Zafer Ergin

RIZA SOYLU Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR Özlem Çınar

AYLİN AYDIN Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT Tunç Oğuz

ARDA ATİK Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ Ece Aydemir

CANSU TOPRAK Gizem Terzi

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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin