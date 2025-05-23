Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?
Arka Sokaklar dizisinin 715. bölümünde Mesut karakteri ön plana çıkıyor. Yeni bölümde Mesut'un canı tehlikede olduğunu ve suikastçı tarafından hayatı tehlikede olduğunu görüyoruz. Diziyi sıkı takip eden izleyiciler Şevket Çoruh'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.
Kanal D'nin uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 715. bölümünde Mesut komiser heyecanı yaşanıyor. Arka Sokaklar Mesut Şevket Çoruh'un diziye veda edeceğine yönelik sinyaller sosyal medyaya damga vurdu.
Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 23 Mayıs 2025 Cuma günü ekrana geldi. Yayınlanan Arka Sokaklar son fragman ile beraber Mesut komiser öldü mü sorusu araştırılmaya başlandı.
ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLÜYOR MU?
Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut suikastçinin radarına girdi.Hedefte görülen Mesut ateş etmeye hazırlanırken silah sesi geliyor. Ancak Mesut'un ölüp ölmediği konusu henüz belli değildir. Bu akşamki bölümde Mesut'un akıbeti belli olacak.
ARKA SOKAKLAR MESUT'A NE OLDU?
Arka Sokaklar yeni bölüm 23 Mayıs Cuma saat 20.00'da Kanal D'de ekranlarında izleyici karşısına çıktı.
Arka Sokaklar 715.bölümde Mesut suikastçinin hedefine girdi. Her an Mesut'a silahlı saldırı gerçekleşebileceğini gördüğümüz bölümde Mesut'un akıbeti kısa süre içinde belli olacak.
ARKA SOKAKLAR OYUNCU VE KARAKTERLERİ
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR