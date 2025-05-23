Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?

Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar dizisinin 715. bölümünde Mesut karakteri ön plana çıkıyor. Yeni bölümde Mesut'un canı tehlikede olduğunu ve suikastçı tarafından hayatı tehlikede olduğunu görüyoruz. Diziyi sıkı takip eden izleyiciler Şevket Çoruh'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Kanal D'nin uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 715. bölümünde  Mesut komiser heyecanı yaşanıyor. Arka Sokaklar Mesut Şevket Çoruh'un diziye veda edeceğine yönelik sinyaller sosyal medyaya damga vurdu.

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 23 Mayıs 2025 Cuma günü ekrana geldi. Yayınlanan Arka Sokaklar son fragman ile beraber Mesut komiser öldü mü sorusu araştırılmaya başlandı.

Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı? - 1. Resim

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLÜYOR MU?

Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut suikastçinin radarına girdi.Hedefte görülen Mesut ateş etmeye hazırlanırken silah sesi geliyor. Ancak Mesut'un ölüp ölmediği konusu henüz belli değildir. Bu akşamki bölümde Mesut'un akıbeti belli olacak. 

Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı? - 2. Resim

ARKA SOKAKLAR MESUT'A NE OLDU?

Arka Sokaklar yeni bölüm 23 Mayıs Cuma saat 20.00'da Kanal D'de ekranlarında izleyici karşısına çıktı. 

Arka Sokaklar 715.bölümde Mesut suikastçinin hedefine girdi. Her an Mesut'a silahlı saldırı gerçekleşebileceğini gördüğümüz bölümde Mesut'un akıbeti kısa süre içinde belli olacak.

Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı? - 3. Resim

ARKA SOKAKLAR OYUNCU VE KARAKTERLERİ

Zafer Ergin
RIZA SOYLU

Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar
AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz
ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir
CANSU TOPRAK

Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Özgür Özel'e jet cevap: Hemen bugün açıkla
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Napoli Cagliari hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - HaberlerNapoli Cagliari hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu!Gassal 2. sezon tarihi belli oldu! Gassal yeni sezon ne zaman, ikinci sezon yayınlandı mı? - HaberlerGassal 2. sezon tarihi belli oldu! Gassal yeni sezon ne zaman, ikinci sezon yayınlandı mı?Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, ölecek mi? Kızılcık Şerbeti 102.bölüm - HaberlerKızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, ölecek mi? Kızılcık Şerbeti 102.bölümFilenin Sultanları VNL maç takvimi belli oldu! 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçları ne zaman? - HaberlerFilenin Sultanları VNL maç takvimi belli oldu! 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçları ne zaman?Aile destek ödemesi bitti mi 2025 Mayıs? Aile destek ödemesi devam edecek mi? - HaberlerAile destek ödemesi bitti mi 2025 Mayıs? Aile destek ödemesi devam edecek mi?Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kim? - HaberlerJurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kim?
Sonraki Haber Yükleniyor...