Çabahar’dan Erivan’a gizli hat: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef alan plan deşifre edildi! Arkasında o ülke var

South China Morning Post'un ortaya çıkardığı belgelere göre, Hindistan, İran ile yaptığı Çabahar Limanı anlaşması üzerinden Ermenistan’a gizli bir lojistik hat kurarak, Türkiye ve Azerbaycan’a karşı bölgede yeni bir cephe açıyor.

Son dönemlerde Ermenistan’ı Azerbaycan’a karşı adeta kışkırtmak için sıraya giren ülkeler arasında Hindistan başı çekiyor. Hong Kong merkezli South China Morning Post, Yeni Delhi yönetiminin gizli silah sevkiyatlarını ifşa etti.

Habere göre Hindistan, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın bölgesel gücüne karşı koymak için Ermenistan’a ağır silah ve hava savunma sistemleri gönderiyor.

2 MİLYAR DOLARLIK SİLAH TİCARETİ

2020 yılından bu yana Hindistan, Ermenistan’a toplamda 2 milyar doların üzerinde silah satışında bulundu. Söz konusu satışlar arasında Akash hava savunma sistemleri, radarlar, obüsler, İHA karşıtı sistemler ve çok namlulu roketatarlar yer alıyor. Hintli askeri kaynaklara göre, Ermenistan artık Hindistan’ın en büyük silah alıcısı konumuna geldi.

ZENGEZUR KORİDORU RAHATSIZLIĞI

Hindistan basını, Türkiye ile Azerbaycan arasında hayata geçirilmesi planlanan Zengezur Koridoru'nun, kendi öncülüğündeki Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru’nu tehdit ettiğini açıkça yazmaya başladı. Yeni Delhi yönetimi, bu koridorun devreye girmesiyle birlikte jeopolitik üstünlüğünü ve ticaret ağı gücünü kaybetmekten korkuyor.

Hint basınında çıkan yorumlara göre, bu ticaret yolu projesi gerçekleşirse, Ermenistan-İran sınırının zayıflaması ve bölgedeki Hindistan etkisinin azalması bekleniyor.

ÇABAHAR LİMANI VE İRAN BAĞLANTISI

Hindistan ayrıca 13 Mayıs 2024’te İran ile imzaladığı Çabahar Limanı anlaşmasıyla yalnızca ticaret değil, jeopolitik bir cephe açmanın hazırlığını yapıyor.

Liman üzerinden Ermenistan’a doğrudan ulaşım sağlamayı hedefleyen Yeni Delhi, Güney Kafkasya’daki dengeleri değiştirecek alternatif bir hat kurmanın peşinde.

ERMENİSTAN PROVOKASYONLARININ ARKASINDA KİMLER VAR?

Ermenistan’ın son dönemde Azerbaycan sınır hattında gerçekleştirdiği provokasyonlar da dikkat çekiyor. Laçın ve Kelbecer yönüne yapılan taciz atışları ile İHA saldırıları, bölgede yeniden tansiyonu yükseltti. South China Morning Post, Azerbaycan kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırıların, Batılı ve Asyalı bazı istihbarat destekleriyle yapıldığı iddia etti.

UZMANLAR UYARDI! ERMENİSTAN KALDIRAMAYACAĞI YÜKÜN ALTINDA

Uzmanlara göre, başta Fransa, ABD ve Hindistan gibi ülkelerin Ermenistan’ı bölgesel dengeleri bozacak adımlara itmesi, bu ülkeyi kaldıramayacağı bir yükün altına sokuyor.

Yazar Biman Mukherji, "Özellikle Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan üçlüsünün güçlendiği bu dönemde, Ermenistan'ın bu tür desteklerle maceracı adımlar atması bölge barışı açısından ciddi riskler barındırıyor." şeklinde görüşünü dile getirdi.