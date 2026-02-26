Antalya’da bir otomobille çarpışan otomobil, yol kenarında markete savruldu. Market önünde bekleyen çalışan, arkadaşının çığlığını duyup yaptığı kenara atlaması ile ölümden döndü.

Antalya’nın Kepez ilçesinde sabah 08.30 sıralarında hafif ticari araç, kontrolsüz kavşakta plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki bir zincir markete hareket etti.

Hayat kurtaran refleks! Saniyelerle ölümden döndü

Kapının önünde oturan market çalışanı Abdülsamet Büyükköse, arkadaşının çığlığı ile yerinden fırlayarak saniyelerle ölümden döndü.

Hayat kurtaran refleks! Saniyelerle ölümden döndü

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde kaza yapan aracın market çalışanının üzerine doğru geldiği ve Büyükköse'nin refleksi sayesinde aracın kendisine çarpmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Hayat kurtaran refleks! Saniyelerle ölümden döndü

“YÜZÜ KAN İÇERİSİNDEYDİ”

Market çalışanı korku dolu anları şöyle anlattı:

Sabah saatlerinde burada oturuyordum. Açılış saati için bekliyordum. Bir anda fren seslerini duydum. Fren sesi ile beraber araba üzerime doğru kaymaya başladı. Zaten araç kaydığı anda kendimi buraya attım. Bir saniye farkla çok şükür Allah'a çok şükür verilmiş sadakam varmış, kendimi kurtardım. Kolumda ve sırtımda tekerin çarpması nedeniyle kısa süreli ağrı oldu. Sonra direksiyondaki yaralıya baktım. Birinin bilinci açıktı ama yüzü kan içerisindeydi. Diğer sürücüyü de hava yastığı kurtardı. Sonrasında ambulans, polis geldi.

Hayat kurtaran refleks! Saniyelerle ölümden döndü

“GÜNDE 3-4 DEFA KAZA OLUYOR”

"Saniye farkı ile çok şükür Allah kurtardı, verilmiş sadakam varmış, Allah beterinden korusun” diyen market çalışanı “Burası biraz kör nokta oluyor. Gelen araba hızlı geliyor ve görmüyor. Buraya trafik lambası veya bir kasis yapılması gerekiyor. Can kaybı olmaması için şart, günde en az 3-4 defa kaza oluyor” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası