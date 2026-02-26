Dün akşam Diyarbakır’da teravih namazı sonrası ayakkabısı kaybolan adam, cami görevlilerine saldırdı. Bir kişinin burnu kırılırken saldırgan şahıs gözaltına alındı.

Dün akşam Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii'nde teravih namazı sonrası cemaat camiden ayrıldığı esnada birçok suç kaydı bulunan M.U. isimli şahıs, ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek, bundan cami görevlilerini sorumlu tuttu.

GÖREVLİNİN BURNUNU KIRDI

Cami Derneği görevlisi M.E.B.’ye saldırıp darbeden şahıs, Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A.’ya da saldırarak burnunu kırdı. Yaralanan personel darp raporu alarak, saldırgan hakkında şikayette bulundu.

GÖZALTINDA

Saldırgan, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

