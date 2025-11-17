Meteoroloji uyarmıştı, Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Kabatepe çıkışlı 13.00, 17.00 ve 21.00; Gökçeada çıkışlı 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

Geyikli–Bozcaada hattında ise düzenleme yapıldı. Bozcaada’dan 18.00’de yapılması planlanan sefer 17.00’ye alınırken, Geyikli’den 19.00’da yapılacak seferin 18.00’de gerçekleştirileceği bildirildi.

SEVDA KILIÇ

