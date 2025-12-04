Türkiye Gazetesi
Muhammet Uçan kimdir, neden öldü? Cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden Muhammet Uçan'ın 35 yaşında hayatını kaybetmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Uçan'ın Kahramanmaraş Valisi'nin yeğeni olduğu bilgisi de gündeme geldi. Peki, Muhammet Uçan kimdir, neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...
İstanbul'da hayatını kaybeden Muhammet Uçan'ın vefatı, çok konuşuldu. Uçan'ın, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.
MUHAMMET UÇAN KİMDİR?
Muhammet Uçan, hayatını kaybettiğinde 35 yaşındaydı. Özel hayatına dair geniş bilgi bulunmamasına rağmen, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in yeğeni olması sebebiyle kamuoyunun gündemine gelmiştir.
MUHAMMET UÇAN NEDEN ÖLDÜ?
Muhammet Uçan, İstanbul’da meydana gelen bir trafik kazası sebebiyle ölmüştür. Olay yerinde hayatını kaybeden Uçan'ın kazaya ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşılmadı.
MUHAMMET UÇAN'IN CENAZE PROGRAM BELLİ OLDU
Muhammet Uçan'ın cenaze programı belli oldu. Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.
