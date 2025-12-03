Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 12 Kasım’da kaldırılan şap karantinası, bir büyükbaş hayvanda şap hastalığına rastlanması ile yeniden başladı. Aynı zamanda bölge hayvan giriş çıkışlarına da kapatıldı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hayvanlarda görülen şap hastalığı sonrasında 24 Eylül’de karantina başlamış, 12 Kasım’da ise karantina sonlandırılmıştı. Yaklaşık 20 gün sonra bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi. Bunun ardından ilçede yeniden karantina başladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şap karantinası başladı

25 KÖY KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Kurtdere köyündeki hayvancılık işletmesindeki şap hastalığı sonrasında bölge hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı. Öte yandan ilçe merkezindeki tüm mahalleler ile 25 köyü koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi.

1965 YILINDAN BU YANA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da daha önce Türkiye'de şap hastalığının yeni bir çeşidinin 1965 yılından bu yana ilk kez görüldüğünü açıklamıştı. Bakan Yumaklı hayvan aşılamalarının devam ettiği mesajını vererek şunları söylemişti:

İlk fark ettiğimiz andan itibaren hayvan pazarları başta olmak üzere hayvan hareketlerini kısıtlayarak bu hastalığın yayılmasını engelledik. Şap enstitüsü bu yeni serotipe karşı aşıyı üretti. 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam ettik. Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz.

Bakan Yumaklı, yürütülen çalışmalar sonrasında Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu.

