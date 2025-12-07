Beykoz'da gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Beykoz'a bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Riva Caddesi üzerinde saat 00.00 civarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, çift yönlü yolda öndeki aracı sollamak isteyince karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

Beykozda iki araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Riva Beykoz yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

