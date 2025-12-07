Yoğun sis ve kar yağışının etkisini gösterdiği Kars’ta uçak seferleri iptal edildi. Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerinin iptali açıklanırken, İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçak ise yakın şehirlere yönlendirildi.

Meteoroloji’nin günler öncesinden kar yağışı uyarısı yaptığı Kars’ta kar yağışı sonrasında bazı uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Kar yağışı sonrasında etkisini gösteren sis görüş mesafesini azalttı.

UÇUŞLAR İPTAL OLDU

Sis nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal oldu. İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağın ise başka şehirlere yönlendirildiği bildirildi.

SİS HAYATI FELÇ ETTİ

Kentin yüksek kesimlerindeki sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan Kars-Göle-Ardahan karayolunda etkili olan sis nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zorlandı

SALI GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre, Kars’ta bugün aralıklı sağanak yağış da bekleniyor.

Kent merkezinin de dâhil olduğu birçok nokta için Pazar gününden itibaren kar yağışı uyarısı yapılırken, yağışların Salı günü ara vereceği, hafta boyunca aralıklarla yeniden kent genelinde görüleceği ifade edildi.

Meteoroloji ayrıca hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde dondurucu seviyelere düşeceği uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgasıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

