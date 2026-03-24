Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar göndererek paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı. M.E.U., 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yasemin Akıncılar Minguzziye tehdit paylaşımına soruşturma! 1 şüpheli gözaltında

TEHDİT PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin ihbarı sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye X platformu üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Kimlik bilgileri tespit edilen M.E.U., Kayseri Kocasinan'da gözaltına alındı. M.E. U.’nun adresinde yapılan aramalarda, şahsa ait dijital materyallere el konulurken, şüpheli, 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Daha önce de Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen 19 yaşındaki Furkan A. hakkında 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Yasemin Akıncılar Minguzzi 'müşteki', Furkan A. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı.

Furkan A., ifadesinde suçlamaları reddetmiş, mesajların gönderildiği hattı kullanan kişinin kim olduğunu bilmediğini, Minguzzi ailesini tehdit etmediğini ve herhangi bir WhatsApp grubuna dahil olmadığını söylemişti.



Haberle İlgili Daha Fazlası