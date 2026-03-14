Kaydet

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahil şeridinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Hakkında "kasten öldürme", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan toplam 16 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki U.Y., ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Sahil kenarında izini kaybettirmeye çalışırken dengesini kaybedip yere düşen hükümlü, peşindeki polis ekipleri tarafından anında etkisiz hale getirildi. Kaçış ve düşme anlarının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayda, gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilerek cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası