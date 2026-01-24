Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı. Gelişme ardından "Fatih" karakterinin akıbeti merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde yeni Fatih kim olacak?

Kızılcık Şerbeti bir kez daha kadrosundaki değişiklikle gündemde. Yayına başladığı tarihten bu yana kadrosu büyük ölçüde değişen Kızılcık Şerbeti'nde bu kez "Fatih" karakterine hayat veren Doğukan Güngör veda etti.



Fragmanda Doğukan Güngörün sahneleri çıkarıldı! Kızılcık Şerbetinde yeni Fatih kim olacak?

KADRODAN ÇIKARILDI

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih Ünal’ı Doğukan Güngör yasaklı madde operasyonu kapsamında önceki hafta evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Bugün test sonuçları açıklanan saç ve kan örneklerinde esrar ve kokain maddesine rastlanan Doğukan Güngör’ü “Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

DOĞUKAN GÜNGÖR TANITIMDAN ÇIKARILDI

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımında Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih'li sahneler çıkarıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, haftaya dizide yeni Fatih rol alacak. Dizinin ekibi yeni Fatih Ünal’ı bulmak için çalışmalara başladı.

