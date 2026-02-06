Aralık ayı itibarıyla Eskişehir’de seri üretimine başlanan SWM G01 Pro’ların bayilerde satışına başlandı. Yerli SWM G01 Pro, 1.999.000 TL satış fiyatı ile showroom’larda yer alıyor.

Uluslararası otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group, 2023 yılının sonunda Çinli otomotiv üreticisi SWM Motors ile giriş yaptığı Türkiye pazarında yerli üretime başladı. Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motors ile ATMO Group, kurduğu ortak girişim grubu Urzat Otomotiv A.Ş. üzerinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) aralık ayı itibarıyla G01 Pro modelinde seri üretime başlamıştı.

Eskişehir’de üretilen SWM G01 Pro’lar satışa çıktı

FİYATI BELLİ OLDU

Yerli olarak üretimine başlanan SWM G01 Pro’lar bayilerde 1.999.000 TL’lik fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yeni SWM G01 Pro, segmentinde fiyat/fayda dengesiyle öne çıkan bir SUV modeli olarak konumlanıyor.

Yerli üretim SWM G01 Pro’lar, Türkiye’de 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile sunuluyor. Anahtarsız giriş, elektrikli bagaj kapağı, Full LED far teknolojisiyle sunulan model, 4.670 mm uzunluğu, 1.855 mm genişliği ve 2.750 mm aks mesafesiyle sınıfında geniş bir iç hacim sunuyor.

Eskişehir’de üretilen SWM G01 Pro’lar satışa çıktı

Premium deri koltuklar, açılabilir cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve kablosuz şarj gibi özellikler konfor beklentilerini üst seviyeye taşıyor.

Teknoloji tarafında ise 8,8 inçlik dijital gösterge ekranı ve 14,6 inçlik multimedya ekranı, 360 derece HD kamera sistemi park ve manevraları kolaylaştırıyor.

Yeni SWM G01 Pro, CHANGAN tarafından geliştirilen 1.5 TGDI ‘Blue Core’ benzinli motor ile sunuluyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek küresel ölçekte güvenilirliğini kanıtlayan bu motor, 178 HP güç ve 280 Nm tork değerleriyle performans ve verimliliği bir arada sunarken, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla kombine ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası