Adana’da bir eve düzenlenen operasyonda binlerce kaçak tıbbi ilaç ve malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli “insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde ilaç üretip satmak” suçundan tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki bir evde kaçak olarak insan sağlığını tehlikeye atan işler yapıldığı bilgisine ulaştı.

HEPSİ BİR EVDEN ÇIKTI

Bunun üzerine polis İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte eve baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli M.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 8 bin 180 adet tıbbi ilaç, 5 adet tıbbi malzeme ve kayıt defteri ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi ve satılması" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası