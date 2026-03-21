Aydınspor eski Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşinin bir fırın kafede öldürülmesinin yankıları sürerken, tutuklanan şüphelinin avukatından kan donduran iddialar geldi. 25 yaşındaki müvekkiline bir kadın üzerinden cinsel saldırı iftirası atıldığını, çek ve senetlerle şantaj yapıldığını öne süren avukat, olayı bir cinayetten ziyade "karanlık bir kumpasın patlama noktası" olarak tanımladı.

Aydın’da fırın kafede kurşun yağmuruna tutulan Aydınspor Kulübü eski Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer hayatını kaybetti. Katil zanlısı kısa sürede yakalanırken olayın perde arkası filmleri aratmayacak detaylarla ortaya çıktı.

Katil zanlısı U.K.'nin tutuklanmasının ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan avukatı Fersu Ege Kandemir, "Olayın arkasında çok ciddi ve karanlık bir mevzu var. Müvekkilim bu suçu; gözü dönmüş, ciddi ağır tahrik altında, bam teline basılarak, zayıf karnına oynanarak, o kadar ağır tahrik altına giriyor ki en sonunda artık kendisine saldırılacağını hissederek kalkıp önce Ayhan'ı vuruyor. Sonrasında yanında bulunan Erhan Özlüer, elinden tabancasını alıp ağır şekilde darbediyor.

Aydınspor eski başkanı Erhan Özlüer cinayetinde 'kirli tuzak' iddiası: 3 yıl önce kurulan kumpas kanlı bitti

"BENDE FİLM KOPTU"

Müvekkilimin başından yarık açılıyor ve 15 tane dikiş atılıyor. Gözü morarık, darp raporlarında hepsi sabit. Müvekkilim can havliyle kendini kurtarmak için de Erhan Özlüer'i artık nasıl öldürdüğünü hatırlamıyor ama darbederek öldürdüğü doğrultusunda beyanda bulunuyor.

Çünkü ‘Ben o noktayı hatırlamıyorum, ben de Ayhan'ı vurduktan sonra film koptu' diyor. ‘Ben çoğu şeyi hatırlamıyorum ama ağır darp altındaydım, ben artık Erhan'dan nasıl kurtulacağımı bilemedim' diyor. Otopsi raporları da şöyle gösteriyor ki boğmuş. Yani boğmak zorunda kalmış çünkü başka türlü beyni, kafası ciddi şekilde yarık ve ölecek. Yani Erhan'a karşı bir kontratakta bulunmasa müvekkilimin can güvenliği tehlikeye girecek" dedi.

3 SENENİN ARDINDAN İTİRAF ETTİ

Karşı taraf tarafından tutulan bir kadının müvekkiline karşı cinsel saldırı suçu atıldığını iddia eden Kandemir, iftirada bulunan kadının olayın doğru olmadığını ilişkin itirafının ardından müvekkkilinin tahliye edildiğini söyledi.

Kadının, "Biz sana 3-4 senedir çok ciddi bir tuzak kurduk, çok kirli bir kumpas kurduk. Senin üzerinden çekler, senetler düzenledik. Sen bana güvendin, bana çok para yedirdin. Ben bunların hepsini onlara aktardım" dediğini iddia eden avukat, mükvekkiline şantaj ve tehditte bulunduklarını ileri sürerek, "25 yaşındaki bir çocuğun hayatını kararttılar" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası