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Annesini arabada bırakıp kafeye gitti! Yaşlı kadın 1,5 saat kurtarılmayı bekledi

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Annesini arabada bırakıp kafeye gitti! Yaşlı kadın 1,5 saat kurtarılmayı bekledi

Aksaray’da annesini araçta bırakıp kafeye giden genç kadın, otomobili kilitleyince 63 yaşındaki annesi içeride mahsur kaldı. Kapıyı açamayan kadın için ekipler yaklaşık 1,5 saat uğraşırken, kurtuluşu kızının gelmesiyle mümkün oldu.

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Olay, Taşpazar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtdışında yaşayan ve memleketleri Aksaray'a gelen Selma D. (22), ailesiyle birlikte bir kafeye gitmek istedi. Taşpazar Mahallesindeki kafeye gelen genç kadın, annesinin araçta uyumak istemesi üzerine annesi Fatma D.'yi (63) yabancı plakalı araç içinde bırakıp kapıları da kilitleyerek kafeye gitti.

Annesini arabada bırakıp kafeye gitti! Yaşlı kadın 1,5 saat kurtarılmayı bekledi
Başlık ResmiAnnesini arabada bırakıp kafeye gitti! Yaşlı kadın 1,5 saat kurtarılmayı bekledi

Hava alması için bir camı da az miktarda açık bırakan genç kadın ailesiyle birlikte kafedeyken yaşlı kadın aracın alarmının çalmasıyla birlikte kısmen rahatsızlandı.

Annesini arabada bırakıp kafeye gitti! Yaşlı kadın 1,5 saat kurtarılmayı bekledi
Başlık ResmiAnnesini arabada bırakıp kafeye gitti! Yaşlı kadın 1,5 saat kurtarılmayı bekledi

Dışarıya çıkmak isteyen kadın yüksek güvenlikli kilitleme sistemi nedeniyle dışarıya çıkamazken, alarm sesini duyup yaşlı kadını da araç içinde gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Kapılar açılmayınca vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Annesini arabada bırakıp kafeye gitti! Yaşlı kadın 1,5 saat kurtarılmayı bekledi
Başlık ResmiAnnesini arabada bırakıp kafeye gitti! Yaşlı kadın 1,5 saat kurtarılmayı bekledi

Adrese intikal eden bekçiler itfaiye gelene kadar kadını dışarı çıkarmak için mücadele verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kadını kurtarmak için çalışma başlatırken, hiçbir çalışma kadını dışarıya çıkarmayı sağlamadı. Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmaları esnasında bir yandan da yaşlı kadının yakınlarına ulaşılmaya çalışıldı.

Annesini arabada bırakıp kafeye gitti! Yaşlı kadın 1,5 saat kurtarılmayı bekledi
Başlık ResmiAnnesini arabada bırakıp kafeye gitti! Yaşlı kadın 1,5 saat kurtarılmayı bekledi

Kızının telefonundan cevap alamayan bekçiler birkaç akrabasına daha ulaşarak bilgi aktarırken, genç kadın kendisine ulaşılmasının ardından araç başına gelerek kapıyı açıp annesini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yaşlı kadın rahat bir nefes alırken ekiplere teşekkür etti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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