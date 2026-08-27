Netanyahu’dan yaklaşan seçimler öncesi dikkat çeken itiraf geldi. Kapalı toplantıda Likud’un 10 sandalye kaybettiğini kabul eden Netanyahu'nun , “Bir şeyler değişmezse seçimi kaybedeceğiz” dediği öne sürüldü. Anketlerde ise rakibi Gadi Eisenkot’un yükselişi dikkat çekiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği toplantılarda partisi Likud'un yaklaşan seçimlerde büyük bir çöküş yaşayacağını kabul etti.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre Netanyahu, Likud’un son dönemde 10 sandalye kaybettiğini söyledi. İsrail Başbakanı’nın, "Onları nasıl geri kazanacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ANKETLERE GÜVENMİYOR

Netanyahu'nun kendi lehine yapılan anketlere dahi inanmadığı ve sahadaki tablonun gösterilenden çok daha vahim olduğunu düşündüğü belirtildi.

Köşeye sıkışan Netanyahu itiraf etti! Seçimi kaybedeceğiz

Ülkedeki son kamuoyu araştırmaları, Likud'daki erimeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar partisinin oylarını artırdığı görülürken, İsrail'in 12. Kanalı tarafından yayımlanan son anket tablosu siyasi dengelerin değiştiğini gösterdi.

Buna göre, bugün seçim olsa Eisenkot'un partisi 24 sandalye kazanırken, Likud 19 sandalyeye geriliyor. Muhalefet blokunun toplam sandalye sayısı 57'ye ulaşırken, Netanyahu'nun koalisyon bloku 48'de kalıyor. 120 sandalyeli Knesset'te hükümet kurmak için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Başbakanlık yarışında da Eisenkot yüzde 46 oyla Netanyahu'nun (yüzde 35) önüne geçiyor.

Köşeye sıkışan Netanyahu itiraf etti! Seçimi kaybedeceğiz

KRİTİK SEÇİM 27 EKİM'DE

İsrail’de genel seçimlerin 27 Ekim’de yapılması planlanıyor. Seçimlerin, yolsuzluk suçlamaları, otoriterlik eleştirileri ve Gazze savaşındaki politikaları nedeniyle Netanyahu’nun siyasi geleceği açısından kritik olması bekleniyor.

76 yaşındaki Netanyahu, Aralık 2022’den bu yana İsrail’in en sağcı hükümeti olarak nitelendirilen koalisyona başbakanlık ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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