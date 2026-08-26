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Sağlık

Sıcak havada vücudun dengesini bozabiliyor! Uzmanından ilaç uyarısı

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Sıcak havada vücudun dengesini bozabiliyor! Uzmanından ilaç uyarısı

Çocuklar, yaşlılar ve bazı ilaçları kullananlar yüksek sıcaklıklarda daha fazla risk altında. Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle tansiyon, depresyon ve dikkat eksikliği tedavisinde kullanılan bazı ilaçların sıcak havalarda dehidrasyon ve sıcağa bağlı hastalık riskini artırabileceğini belirterek, ciddi belirtilerde acile başvurulması gerektiğini söyledi.

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İklim değişikliğine bağlı olarak sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli hale geldiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, bazı yaygın kullanılan ilaçların vücudun sıcaklığı düzenleme mekanizmasını etkileyebileceğine dikkat çekti. Özkaya, özellikle depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, sıcak havalarda dehidrasyon ve sıcağa bağlı hastalık riskini artırabileceğini ifade etti.

Özellikle günün sıcak saatlerinde dışarıda uzun süre kalan oyun çağındaki çocuklar ile yaşlıların daha fazla risk altında olduğunu belirten Özkaya, bazı ilaçların da bu riski artırabileceğini söyledi.

VÜCUDUN ISIYI ATMASINI ZORLAŞTIRIYOR

Yüksek tansiyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan diüretikler, ACE inhibitörleri ve ARB grubu ilaçlara dikkat çeken Özkaya, "Bu ilaçlar elektrolit dengesizliği riskini artırabilir. ACE inhibitörleri ve ARB'ler ayrıca normalde susuzluğu tetikleyen hormonun işlevini de etkileyebilir" dedi.

Yaygın kullanılan bazı kalp ilaçlarının da sıcak havalarda vücudun ısıyı uzaklaştırma mekanizmasını etkileyebileceğini ifade eden Özkaya, "Beta blokerler cilde kan akışını sınırlayabilir. Bu da vücudun ısıyı etkili bir şekilde atmasını zorlaştırabilir" diye konuştu.

TERLEME VE VÜCUDUN SOĞUMA MEKANİZMASINA DİKKAT

Trisiklik antidepresanlar ve antikolinerjik özellik taşıyan bazı ilaçların da sıcak havalarda dikkat gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Özkaya, bu ilaçların terleme ve vücudun kendisini soğutma mekanizmasını etkileyebileceğini kaydetti. Bu tür ilaçların Parkinson hastalığı, aşırı aktif mesane, bazı solunum hastalıkları ve alerjiler başta olmak üzere farklı sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılabildiğini belirten Özkaya, sıcak havalarda ilaç kullanan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"KİŞİ KENDİSİ GİBİ DAVRANMIYORSA ACİLE GÖTÜRÜN"

Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda sıcak havaya bağlı sağlık sorunlarının belirtilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bu ilaçları kullanan hem çocuk hem yaşlı insanlarımızda zihinsel durumunda herhangi bir değişiklik, kafa karışıklığı veya kişinin kendisi gibi davranmaması durumunda, kişiyi derhal en yakın acil servise götürmek gerekir" uyarısında bulundu.

Özkaya, sıcak havalarda özellikle risk grubundaki kişilerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınması, yeterli sıvı alması ve kullandıkları ilaçlarla ilgili doktorlarının önerilerine uyması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, sıcak hava nedeniyle ilaçların dozunun veya kullanımının kişinin kendi kararıyla değiştirilmemesi gerektiğine de dikkat çekiyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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