Edirne’de meralık alanda çıkan yangın, köylülerin su tankerleri ve traktörlerle müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle bölgede trafik durma noktasına geldi.

Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle meralık alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılması üzerine köylüler, su tankerleri ve traktörlerle yangına müdahale etmeye başladı. Traktörlere bağlanan pulluklarla da alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Edirne’de yangın paniği! Yoğun duman trafiği vurdu

Yangından yükselen yoğun duman, bölgede görüş mesafesini düşürürken araç trafiğinde de yoğunluğa neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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