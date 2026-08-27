Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Edirne’de yangın paniği! Yoğun duman trafiği vurdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Edirne’de yangın paniği! Yoğun duman trafiği vurdu

Edirne’de meralık alanda çıkan yangın, köylülerin su tankerleri ve traktörlerle müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle bölgede trafik durma noktasına geldi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle meralık alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılması üzerine köylüler, su tankerleri ve traktörlerle yangına müdahale etmeye başladı. Traktörlere bağlanan pulluklarla da alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Edirne’de yangın paniği! Yoğun duman trafiği vurdu
Başlık ResmiEdirne’de yangın paniği! Yoğun duman trafiği vurdu

Yangından yükselen yoğun duman, bölgede görüş mesafesini düşürürken araç trafiğinde de yoğunluğa neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

ÖNERİLEN HABERLER
Avcılar
GÜNDEM

Avcılar'da oto galeride yangın! Polis kundaklama ihtimali üstünde duruyor
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
"SÖYLEDİKLERİ UYUŞMUYOR"
Şahin'e tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler!
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
İslam Memiş'ten heyecanlandıran tahmin
MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanında
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
GABAR'DA TARİHİ DEĞİŞİM
GABAR'DA TARİHİ DEĞİŞİM
Binlerce kişiye istihdam, milyarlarca dolarlık katkı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İngiliz ekonomistten küstah sözler!
MAKARNADAKİ GİZLİ TEHLİKE
MAKARNADAKİ GİZLİ TEHLİKE
Ünlü markalarda da var! 36 paketin 34'ünde çıktı
25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ!
25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ!
Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Ölü sayısı 359'a yükseldi, yüzlerce kayıp var
SEÇİMİNİ YAPTI
SEÇİMİNİ YAPTI
Leao'dan Galatasaray'ı şoke eden karar
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
Üst geçitteki provokasyona tutuklama!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
Sınır kentimize 250 milyon dolarlık yatırım!
EN ACI VEDA!
EN ACI VEDA!
Cenazeleri yan yana defnedildi
MİLYONLARCA VERİ ÇALINDI
MİLYONLARCA VERİ ÇALINDI
İngiltere’de havalimanları hedef alındı!
BİLET SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
BİLET SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
Tren yolculuklarında yeni dönem! 1 Eylül’de başlıyor
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
Eski hocası, Leao’yu öve öve bitiremedi
OTELİN SAHİBİ KONUŞTU!
OTELİN SAHİBİ KONUŞTU!
İmamoğlu için kameraları bantlamışlardı!
'SIRADAN BİR GÜN'
'SIRADAN BİR GÜN'
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gabar'da terörün yerini petrol üretimi aldı! Bakan Bayraktar 2035'i işaret etti
Gabar'da terörün yerini petrol üretimi aldı!
Kaydet
Beşiktaş Kauno Zalgiris'i yenerse, berabere kalırsa ve yenilirse ne olur? BJK nasıl tur atlar?
BJK nasıl tur atlar?
Kaydet
Yunanistan'da alarm! Batı Nil virüsü çocuklara da sıçradı, can kayıpları arttı
Yunanistan'da alarm! Batı Nil virüsü çocuklara da sıçradı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.