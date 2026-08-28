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Nepal sel felaketi neden oldu? Nepal sel felaketinde son durum

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Nepal sel felaketi neden oldu? Nepal sel felaketinde son durum
Fotoğraf Başlığı Nepal sel felaketi neden oldu? Nepal sel felaketinde son durum

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal polisinden yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a çıktığı belirtildi. Peki, Nepal'daki sel felaketi neden oldu?

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Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal polisinden yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a çıktığı belirtildi.

Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bildirdi.

Öte yandan, yetkililer, Çin'den selin ardından oluşan set gölünün taşmış olabileceğine dair uyarı aldıklarını bildirdi. Söz konusu iddianın henüz doğrulanamadığını belirten yetkililer, vatandaşlara "tetikte olmaları" çağrısı yaptı.

Nepal sel felaketi neden oldu? Nepal sel felaketinde son durum
Başlık ResmiNepal sel felaketi neden oldu? Nepal sel felaketinde son durum

NEPAL SEL FELAKETİ NEDEN OLDU?

Nepal yetkilileri başlangıçta, sınır yakınlarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki bir depremin felaketi tetiklemiş olabileceğine inanıyordu. Ancak ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) yaptığı açıklamada, sismik olayın "aslında bir buzul çökmesi ve moloz akışından" kaynaklandığını ve "aşağı havzada felaket niteliğinde etkilere yol açtığını" açıkladı.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtmişti.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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