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Tokat'ta asker uğurlaması yemeğinden 40 kişi zehirlendi

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde asker uğurlama mevlidinde yedikleri yemekten zehirlenen 40 kişi hastanelik oldu. 1 kişinin hastanede tedavisi devam ederken ekipler yemekten numune aldı.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde asker uğurlama mevlidinde yemek yemelerinin ardından rahatsızlanan 40 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapılan asker uğurlama mevlidinde yemek yiyen bazı vatandaşlar, bir süre sonra bulantı, halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

1 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Rahatsızlananlardan bazıları çağrılan ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi, bazıları ise kendi olanaklarıyla aynı hastaneye gitti.

Tedavileri tamamlanan 39 kişi taburcu edilirken, bir kişinin tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Erbaa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mevlitte ikram edilen yemeklerden numune aldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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