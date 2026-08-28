Fenerbahçe'de transfer gerçeği: Marcus Rashford beklenirken açıklama geldi

Fenerbahçe'nin, Premier Lig devi Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği konuşuluyordu. Sarı-lacivertlilerden çok konuşulan transfer iddiasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi törenine katılmak için Monaco'ya giden Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, transfer çalışmaları hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

RASFORD İDDİASINA CEVAP

Fenerbahçe'nin, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen "Marcus Rashford için harekete geçildiği" yönündeki haberlere rağmen Selim Kosif, sarı-lacivertli kulübün 23 yaş üstü futbolcu transfer etmeyeceğini duyurdu.

Marcus Rashford, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Barcelona forması giydi.

"1-2 TANE U23 TRANSFERİ DÜŞÜNÜYORUZ"

TRT Spor'a konuşan Selim Kosif, "Güzel kuralar çektik diye düşünüyorum. Bundan sonrası futbolculara kalıyor. Mutluyuz, güzel bir kura. 1-2 tane U23 transferi düşünüyoruz, geri kalan transferi tamamen kapattık. Bundan sonra daha iyi bir şekilde oynayıp başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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