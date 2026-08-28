İstanbul'un Avcılar ilçesinde Tahtakale Mahallesi'nde bitişik 2 binanın çatılarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

İstanbul Avcılar'da bitişik nizamlı iki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi Anıt Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 6 katlı binanın çatısına sıçradı.

Avcılar'da 2 binanın çatısında yangın çıktı

ÇATIDA ÇÖKMELER YAŞANDI

Alevleri gören bina sakinleri dışarı çıktı. İhbar sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve polis birimleri gönderildi.

Yoğun dumana sebep olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalar esnasında binaların çatılarının bazı kısımlarının çökmesi sonucu yangın alt katlardaki bazı dairelere de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü, soğutma işlemleri yapıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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