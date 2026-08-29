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Yaşlı kadın ve iki çocuk yaşıyordu! Evden 5 kamyon çöp çıktı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşlı kadın ve 2 çocuğunun kaldığı bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlenen evde ilaçlama işlemleri de yapıldı.

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Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde bulunan bir konutla ilgili gelen 'çöp ev' ihbarı üzerine düğmeye bastı. Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrol ve incelemeler sonucunda konutun çöp ev niteliğinde olduğu belirlenirken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili kararı doğrultusunda gerekli çalışmalar yapıldı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında konutta biriken yaklaşık 5 kamyon atık, ekipler tarafından tahliye edildi.

Yaşlı kadın ve iki çocuk yaşıyordu! Evden 5 kamyon çöp çıktı
Başlık ResmiYaşlı kadın ve iki çocuk yaşıyordu! Evden 5 kamyon çöp çıktı

KONUTTA TEMİZLİK VE İLAÇLAMA İŞLEMLERİ YAPILDI

Atıkların uzaklaştırılmasının ardından konutta gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları da yapılarak halk sağlığı açısından oluşabilecek risklerin önüne geçildi. Konutun 71 yaşındaki A.Y.’nin ikamet ettiği ev olduğu belirlenirken, yapılan incelemelerde yaşlı kadının psikolojik sorunları bulunduğuna ilişkin sağlık raporunun da mevcut olduğu tespit edildi.

A.Y.’nin iki yetişkin çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenilirken, çocuklarının da yardım talebi doğrultusunda kadın polis eşliğinde sağlık kuruluşuna götürüldü. Böylece belediyenin müdahalesi yalnızca konuttaki atıkların tahliyesiyle sınırlı kalmayarak, ailenin sağlık ve sosyal yönden desteklenmesine yönelik adımları da kapsadı.

Talas Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda konutta bulunan atıkların tahliyesi ve ilaçlama işlemleri tamamlandı. Konuya ilişkin gerekli çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülerek sonuçlandırıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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