Tanzanya’nın Zanzibar Özerk Bölgesi’ndeki Tumbatu Adası’nda gerçekleştirilen diş sağlığı projesinde 942 genel muayene, 2 bin 856 diş çekimi, 72 kanal tedavisi ve yüzlerce dolgu ile protez uygulaması yapıldı. Proje kapsamında adaya kalıcı bir diş kliniği kazandırılırken, sağlık ocağı da yenilendi.

Tanzanya’nın Zanzibar Özerk Bölgesi’nde bulunan Tumbatu Adası’nda, Afrika’nın Renkleri Derneği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle kapsamlı bir diş sağlığı projesi gerçekleştirildi.

Türkiye’den 10 kişilik gönüllü sağlık ekibinin katıldığı çalışmada, Tanzanya’daki yerel sağlık personeli ve proje görevlilerinden oluşan 14 kişilik ekip de görev aldı. Diş hekimleri, protez teknikeri, yardımcı sağlık personeli ve koordinasyon görevlilerinden oluşan toplam 24 kişilik ekip, ada halkına ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sundu.

BİNLERCE DİŞ TEDAVİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu Tumbatu Adası’nda proje süresince yoğun bir sağlık çalışması yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 942 kişinin genel muayenesi yapılırken, 2 bin 856 diş çekimi gerçekleştirildi. Ayrıca 72 hastaya kanal tedavisi uygulandı, 144 hastaya toplam 594 dolgu yapıldı. Protez tedavisi kapsamında ise 116 hastaya toplam 542 protez diş uygulaması gerçekleştirildi.

Böylece ada halkına kısa süre içerisinde binlerce ücretsiz diş tedavisi ulaştırıldı.

Türkiye’den Tumbatu Adası’na diş sağlığı seferberliği: Binlerce tedavi ücretsiz yapıldı

TUMBATU’YA KALICI DİŞ KLİNİĞİ

Projenin yalnızca saha çalışmasıyla sınırlı kalmaması amacıyla Tumbatu Sağlık Ocağı’na tam donanımlı bir diş kliniği de kazandırıldı.

Diş ünitesinin yanı sıra bir diş hekiminin muayene ve tedavi yapabilmesi için gerekli alet, ekipman ve sarf malzemeleri sağlık ocağına teslim edildi. Böylece proje sonrasında da adada ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sürdürülebilmesine yönelik kalıcı bir altyapı oluşturuldu.

TIBBİ MALZEME DESTEĞİ SAĞLANDI

Diş sağlığı projesi öncesinde Tumbatu Sağlık Ocağı’nın fiziki şartları da yenilendi. Gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla sağlık hizmetlerinin daha uygun koşullarda sunulmasına katkı sağlandı.

Proje kapsamında Türkiye’den götürülen tıbbi malzemelerin bir bölümü ise bölgedeki sağlık kuruluşlarına hibe edildi. Bu çerçevede Kichangani Köyü Kadın Doğum Kliniği’ne çeşitli tıbbi malzemeler teslim edildi.

Türkiye’den Tumbatu Adası’na diş sağlığı seferberliği: Binlerce tedavi ücretsiz yapıldı

TUMBATU’DA SIFIR ATIK FARKINDALIĞI

Sağlık çalışmalarının yanı sıra adada çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik Sıfır Atık farkındalık etkinliği de düzenlendi.

Okul müdürü, öğretmenler, köy muhtarı, ada gençleri ve Türkiye’den gelen gönüllü diş hekimlerinin katıldığı etkinlikte çevredeki plastik şişeler ve diğer atıklar toplandı. Plastik atıkların denizlere, doğaya ve canlılara verdiği zarar konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Tumbatu yerel yönetimi, çalışmanın ada açısından faydalı olduğunu belirterek Sıfır Atık faaliyetlerini düzenli hale getirmek istediklerini ifade etti.

“TUMBATU’DA KALICI BİR İZ BIRAKMAK İSTEDİK”

Afrika’nın Renkleri Derneği Başkanı Yavuz Atalay, projenin yalnızca kısa süreli sağlık hizmeti sunmak amacıyla gerçekleştirilmediğini belirtti.

Atalay, “Tumbatu’ya öncelikle diş sağlığı projemizi gerçekleştirmek için geldik. Ancak amacımız yalnızca birkaç gün boyunca tedavi gerçekleştirip adadan ayrılmak değildi. Sağlık ocağımızın restorasyonundan kalıcı diş kliniğinin kurulmasına, tıbbi malzeme desteklerinden Sıfır Atık farkındalık çalışmasına kadar Tumbatu’da uzun vadede karşılığı olacak işler yapmaya gayret ettik.” ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık çalışmasının gönüllü diş hekimleriyle yapılan istişareler sonucunda projeye dahil edildiğini belirten Atalay, özellikle plastik atıkların deniz ve doğaya verdiği zarara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Atalay, ada halkının çalışmayı sahiplenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ada halkının bu çalışmayı sahiplenmesi ve düzenli hale getirmek istemesi bizi ayrıca mutlu etti.” dedi.

TÜRKİYE VE TANZANYA’DAN ORTAK ÇALIŞMA

Türkiye’den gelen 10 kişilik gönüllü ekip ile Tanzanya’daki 14 kişilik yerel ekibin birlikte yürüttüğü çalışmada toplam 24 kişi görev aldı. Türkiye’den gelen gönüllü sağlık çalışanlarının bilgi ve tecrübeleri ile yerel personelin bölgeye ilişkin deneyiminin bir araya gelmesiyle sağlık hizmetlerinin ada halkına ulaştırılması hedeflendi.

Afrika’nın Renkleri Derneği, sağlık, insani yardım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki çalışmalarını Afrika’nın farklı bölgelerinde sürdürmeyi amaçlıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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