Ankara'da yaşayan vatandaşlar ASKİ su kesintisi 17 Ağustos listesini sorgulamaya başladı. Arıza ve bakım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde belirli mahallelerde su hizmetine geçici olarak ara verilecek. Vatandaşlar ise ''Ankara Çamlıdere, Beypazarı, Yenimahalle, Polatlı, Ayaş, Etimesgut su kesintisi saat kaçta bitecek, sular ne zaman gelecek?'' merak ediyor. İşte, Ankara su kesintisi listesi...

ASKİ su kesintisi listesine göre bugün Çamlıdere, Beypazarı, Yenimahalle, Polatlı, Etimesgut ve Ayaş'ta farklı nedenlerle su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bazıları arıza kaynaklı olurken, bazı bölgelerde ise altyapı ve pompa çalışmalarının etkisiyle su verilemeyecek. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ağustos ASKİ su kesintisi saatleri ve etkilenecek mahalleler...

ASKİ su kesintisi 17 Ağustos! Ankara Çamlıdere, Beypazarı, Yenimahalle, Polatlı, Ayaş, Etimesgut su kesintisi listesi

ASKİ SU KESİNTİSİ 17 AĞUSTOS PAZARTESİ

17 Ağustos 2026 tarihinde ASKİ'nin duyurduğu kesintiler Çamlıdere, Beypazarı, Yenimahalle, Polatlı, Etimesgut ve Ayaş ilçelerinde uygulanacak. Beypazarı ve Yenimahalle'de birden fazla bölgede çalışma bulunurken, diğer ilçelerde belirli mahalleler kesintiden etkilenecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekelere yeniden su verilmesi planlanıyor.

ASKİ su kesintisi 17 Ağustos! Ankara Çamlıdere, Beypazarı, Yenimahalle, Polatlı, Ayaş, Etimesgut su kesintisi listesi

ÇAMLIDERE, BEYPAZARI, YENİMAHALLE, POLATLI, AYAŞ, ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.08.2026 08:35:00

Tamir Tarihi: 17.08.2026 17:00:00

Detay: DOĞANCI TERFİ İSTASYONUNDA Kİ DERİN KUYU SONDAJ ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLER ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

Etkilenen Yerler: DOĞANCI MAHALLESİ, PELİTÇİK MAHALLESİ VE BUĞRALAR MAHALLESİ.



BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.08.2026 23:00:00

Tamir Tarihi: 18.08.2026 08:00:00

Detay: Beypazarı İlçesine su sağlayan 1.000 m³ kapasiteli su deposunda kollektör çalışması gerçekleştirilmektedir.Çalışmanın tamamlanmasından ardından şebekeye kademeli olarak su verilecektir.Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür

Etkilenen Yerler: Beytepe,Fasıl, Başağaç, ve Gürağaç Mahalleleri



BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.08.2026 09:50:00

Tamir Tarihi: 17.08.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Ayvaşık Mahallesi Dr. Mustafa GÜLER Sokakta bulunan Ø110 Polietren Boru hattında çalışma esnasında oluşan arıza nedeniyle 09:50 ile 15:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Mahallesi Dr. Mustafa GÜLER Sokak Ve Civarı



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.08.2026 11:00:00

Tamir Tarihi: 17.08.2026 15:30:00

Detay: Macun mahallesi 239 sk içerisinde yapılan kanal çalışmasında açığa çıkan 100 lük borunun düşme riski sebebi ile macun mahallesi suları kesilmiştir Ekiplerimiz arızayı en kısa sürede gidermek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yer macun mahallesi

ASKİ su kesintisi 17 Ağustos! Ankara Çamlıdere, Beypazarı, Yenimahalle, Polatlı, Ayaş, Etimesgut su kesintisi listesi



POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.08.2026 11:10:00

Tamir Tarihi: 17.08.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz İstiklal Mahallesi Avcılar Cad. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında Ø 280 ' lik PVC boru arızası nedeniyle 11:10 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi Bir Bölümü



ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.08.2026 12:50:00

Tamir Tarihi: 17.08.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Piyade mahallesi 1963 Sokak içerisinde bulunan Ø110 dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 12:50 ile 17:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Piyade mahallesi bir kısmı Elvan mahallesi bir kısmı

ASKİ su kesintisi 17 Ağustos! Ankara Çamlıdere, Beypazarı, Yenimahalle, Polatlı, Ayaş, Etimesgut su kesintisi listesi



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.08.2026 13:00:00

Tamir Tarihi: 17.08.2026 17:15:00

Detay: Yuva pompa hattında enerji sa kaynaklı kesinti mevcut olup arıza giderildiğinde sular geri verilecektir anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: yuva köyü ve çevresi



AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.08.2026 12:50:00

Tamir Tarihi: 17.08.2026 17:00:00

Detay: Ayaş Yağmurdede Mahallesinde Pompa kapasite artırımı sebebi ile su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayaş Yağmurdede Kümeevler , Karaköy , Ören Mahalleleri.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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