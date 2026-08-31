Düğün yemeği sonrası panik! 100'den fazla kişi hastanelik oldu

Bursa’da düğün yemeği sonrası zehirlenme şüphesi paniğe neden oldu. Tavuklu pilavdan yiyen 100’den fazla kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Karıncalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğünde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin ardından bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı.

Rahatsızlanan 100’den fazla kişi, farklı hastanelere başvurarak tedavi altına alındı.

Düğün yemeği sonrası panik! 100den fazla kişi hastanelik oldu

DURUMU AĞIR OLAN YOK

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, düğünde yaklaşık 500 kişiye yemek ikram edildiği ve bunlardan 100’den fazlasının olaydan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, hafif semptomları bulunan bazı kişilerin hastanelerde tedavi edildiği, şu an için sağlık durumu ağır olan herhangi bir vatandaşın bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili incelemelerin ve sağlık ekiplerinin takibinin sürdüğü kaydedildi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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