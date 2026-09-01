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T-Otomobil

Renault Eylül fiyatlarını açıkladı: Duster ve Boreal’e zam geldi

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Renault Eylül fiyatlarını açıkladı: Duster ve Boreal’e zam geldi

Renault, Eylül ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Yeni Clio, Captur, Duster, Megane ve Austral ile birlikte yeni modeli Boreal’in Eylül fiyatları belli oldu. İşte model model Renault’un Eylül 2026 fiyat listesi…

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Otomotiv pazarının en çok satan markalarından Renault, Eylül 2026 fiyat listesini duyurdu. Yerli üretim C-SUV modeli Boreal’in bir versiyonuna 200 bin TL zam yapılırken, kampanya süreci devam ettirildi. Renault Duster tarafında ise üç farklı versiyonda 155 bin TL'ye varan artış yaşandı. Austral modelinde Esprit Alpine seçeneği 90 bin TL zamlanırken; Clio, Megane Sedan, Captur, Scenic ve Megane E-Tech modelleri Eylül ayına fiyat değişimi yaşamadan girdi.

Clio
Başlık ResmiClio

YENİ RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (EYLÜL 2026)

Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla Şubat ayında satışa sunulmuştu. Ağustos ayına gelindiğinde modelin satış fiyatında sadece küçük bir yükselme görüldü. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının ardından Eylül ayında da modele zam yapılmadı.

Yeni Clio evolution plus Eylül ayında 1.830.000 TL’den satılıyor. Esprit alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’den satış listesinde yer alıyor.

Boreal
Başlık ResmiBoreal

YENİ RENAULT BOREAL EYLÜL FİYATI

Renault‘un Türkiye’de Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal’in indirim kampanyası iki versiyonda Eylül ayında da devam ediyor. Modelin bir versiyonunda da 200.000 TL’lik zam yapıldı. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilen Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor.

Renault Duster
Başlık ResmiRenault Duster
RENAULT BOREALAĞUSTOS FİYATIEYLÜL FİYATIFARKKAMPANYALI FİYAT
Evolution Turbo TCe EDC 145 hp2.379.000 TL2.379.000 TL0 TL2269000 TL
Techno Turbo TCe EDC 145 hp2.699.000 TL2.899.000 TL200.000 TL2760000 TL
Iconic Turbo TCe EDC 145 hp3.049.000 TL3.049.000 TL0 TL
Iconic Full hybrid E-Tech 160 hp3.399.000 TL3.399.000 TL

RENAULT DUSTER EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Renault’un Duster modelinde de üç versiyonda 155.000 TL’yi bulan zam yapıldı.

Megane Sedan
Başlık ResmiMegane Sedan
RENAULT DUSTERAĞUSTOS FİYATIEYLÜL FİYATIFARK
Evolution Eco-G 120 hp1.865.000 TL1.865.000 TL0 TL
Evolution Turbo Tce EDC 145 hp2.010.000 TL2.010.000 TL0 TL
Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp2.750.000 TL2.850.000 TL100.000 TL
Techno Turbo Tce EDC 145 hp2.080.000 TL2.080.000 TL0 TL
Techno Full hybrid E-Tech 160 hp2.570.000 TL2.725.000 TL155.000 TL
Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp2.800.000 TL2.920.000 TL120.000 TL

MEGANE SEDAN EYLÜL AYI FİYATLARI

Renault’un en çok satılan modellerinden biri olan Megane Sedan’da Eylül ayında zam yapılmadı.

Renault Austral
Başlık ResmiRenault Austral
MEGANE SEDANAĞUSTOS FİYATIEYLÜL FİYATIFARK
Touch 1.3 TCe 140 bg1.841.000 TL1.841.000 TL0 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg2.199.000 TL2.199.000 TL0 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg2.349.000 TL2.349.000 TL0 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.699.000 TL2.699.000 TL0 TL

RENAULT AUSTRAL EYLÜL AYI FİYATLARI

RENAULT AUSTRALAĞUSTOS FİYATIEYLÜL FİYATIFARK
Techno mild hybrid 150 hp auto2.875.000 TL2.875.000 TL0 TL
Esprit alpine mild hybrid 150 hp auto3.130.000 TL3.220.000 TL90.000 TL
Esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp3.650.000 TL3.650.000 TL0 TL

EYLÜL AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ

MODELAĞUSTOS FİYATIEYLÜL FİYATIFARK
R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp2.099.000 TL2.099.000 TL0 TL
CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp -2.325.000 TL2.325.000 TL0 TL
MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp -2.386.000 TL2.386.000 TL0 TL
RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 2025 MY4.050.000 TL4.050.000 TL0 TL
SCENIC E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp3.490.000 TL3.490.000 TL0 TL
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