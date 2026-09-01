Renault Eylül fiyatlarını açıkladı: Duster ve Boreal’e zam geldi

Renault, Eylül ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Yeni Clio, Captur, Duster, Megane ve Austral ile birlikte yeni modeli Boreal’in Eylül fiyatları belli oldu. İşte model model Renault’un Eylül 2026 fiyat listesi…

Otomotiv pazarının en çok satan markalarından Renault, Eylül 2026 fiyat listesini duyurdu. Yerli üretim C-SUV modeli Boreal’in bir versiyonuna 200 bin TL zam yapılırken, kampanya süreci devam ettirildi. Renault Duster tarafında ise üç farklı versiyonda 155 bin TL'ye varan artış yaşandı. Austral modelinde Esprit Alpine seçeneği 90 bin TL zamlanırken; Clio, Megane Sedan, Captur, Scenic ve Megane E-Tech modelleri Eylül ayına fiyat değişimi yaşamadan girdi.

Clio

YENİ RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (EYLÜL 2026)

Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla Şubat ayında satışa sunulmuştu. Ağustos ayına gelindiğinde modelin satış fiyatında sadece küçük bir yükselme görüldü. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının ardından Eylül ayında da modele zam yapılmadı.

Yeni Clio evolution plus Eylül ayında 1.830.000 TL’den satılıyor. Esprit alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’den satış listesinde yer alıyor.

Boreal

YENİ RENAULT BOREAL EYLÜL FİYATI

Renault‘un Türkiye’de Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal’in indirim kampanyası iki versiyonda Eylül ayında da devam ediyor. Modelin bir versiyonunda da 200.000 TL’lik zam yapıldı. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilen Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor.

Renault Duster

RENAULT BOREAL AĞUSTOS FİYATI EYLÜL FİYATI FARK KAMPANYALI FİYAT Evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL 2.379.000 TL 0 TL 2269000 TL Techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.699.000 TL 2.899.000 TL 200.000 TL 2760000 TL Iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL 3.049.000 TL 0 TL Iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL 3.399.000 TL

RENAULT DUSTER EYLÜL 2026 FİYAT LİSTESİ

Renault’un Duster modelinde de üç versiyonda 155.000 TL’yi bulan zam yapıldı.

Megane Sedan

RENAULT DUSTER AĞUSTOS FİYATI EYLÜL FİYATI FARK Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.865.000 TL 0 TL Evolution Turbo Tce EDC 145 hp 2.010.000 TL 2.010.000 TL 0 TL Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.750.000 TL 2.850.000 TL 100.000 TL Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.080.000 TL 2.080.000 TL 0 TL Techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.570.000 TL 2.725.000 TL 155.000 TL Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.800.000 TL 2.920.000 TL 120.000 TL

MEGANE SEDAN EYLÜL AYI FİYATLARI

Renault’un en çok satılan modellerinden biri olan Megane Sedan’da Eylül ayında zam yapılmadı.

Renault Austral

MEGANE SEDAN AĞUSTOS FİYATI EYLÜL FİYATI FARK Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.841.000 TL 0 TL Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL 2.199.000 TL 0 TL Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 2.349.000 TL 0 TL Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 2.699.000 TL 0 TL

RENAULT AUSTRAL EYLÜL AYI FİYATLARI

RENAULT AUSTRAL AĞUSTOS FİYATI EYLÜL FİYATI FARK Techno mild hybrid 150 hp auto 2.875.000 TL 2.875.000 TL 0 TL Esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.130.000 TL 3.220.000 TL 90.000 TL Esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.650.000 TL 3.650.000 TL 0 TL

EYLÜL AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ

MODEL AĞUSTOS FİYATI EYLÜL FİYATI FARK R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp 2.099.000 TL 2.099.000 TL 0 TL CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp - 2.325.000 TL 2.325.000 TL 0 TL MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp - 2.386.000 TL 2.386.000 TL 0 TL RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 2025 MY 4.050.000 TL 4.050.000 TL 0 TL SCENIC E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL 3.490.000 TL 0 TL

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