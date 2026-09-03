Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
CANLI Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan önemli değerlendirme! 'Türkiye 3 kıtanın ortasında kilit konumda'

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bakan Uraloğlu'ndan önemli değerlendirme! 'Türkiye 3 kıtanın ortasında kilit konumda'
Fotoğraf Başlığı Bakan Uraloğlundan önemli değerlendirme! Türkiye 3 kıtanın ortasında kilit konumda

Türkiye küresel havacılık merkezi haline gelmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı, Yeni İç ve Dış Hat Binaları Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çarşamba Havalimanı'nın kapasitesini 3 milyon yolcuya çıkaracağını söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye için Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere üç kıtanın ortasında kilit bir konumda oluğunu söyledi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Binaları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Samsun'un, Anadolu'nun kuzeye açılan Karadeniz'deki önemli kapılarından biri olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaş
EKONOMİ

Beşiktaş'tan dev hisse satışı! İşte kulübün kasasına giren para

Samsun'a 3 müjdeyle geldiklerini belirten Uraloğlu, "İlk olarak burada Çarşamba Havalimanı'mızın kapasitesini 3 milyon yolcuya çıkaracak Yeni İç ve
Dış Hatlar Terminal Binası'nın temelini atıyoruz. Buradan ayrıldıktan sonra yeni tramvay setlerimizi hizmete alacağız. Üçüncü müjdemiz ise kent içi ulaşıma yeni bir soluk katacak Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yapım çalışmalarını başlatmamız olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla Samsun'umuza hizmet fırtınamıza hız kesmeden devam ediyoruz. Biz laf üretenlerden değil, eser üretenlerdeniz. Biz vaatte kalanlardan değil, sözünü icraata dönüştürenlerdeniz. Onlar konuşur, AK Parti yapar." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere üç kıtanın ortasında kilit bir konumu bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alıyor. 4 saatlik uçuş süresiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla ülkemizi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlundan önemli değerlendirme! Türkiye 3 kıtanın ortasında kilit konumda
Başlık ResmiBakan Uraloğlundan önemli değerlendirme! Türkiye 3 kıtanın ortasında kilit konumda

Türkiye'de havalimanı sayısının 58'e çıkarıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, pasif durumdaki 16 havalimanımızı yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardık. Her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle Türkiye'yi küresel bir havacılık merkezi haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025'te Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 247 milyon yolcuya yükselttik. Avrupa’da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik."

Çarşamba Havalimanı'nın hava yolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin önemli ölçüde arttığına işaret eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2002 yılında Samsun'da hava yolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 175 bindi. Geçtiğimiz yıl ise havalimanımızda yolcu sayısında 9 kattan fazla bir artışla 1 milyon 640 bin yolcuya ve 17 bin 169 uçak trafiğine hizmet sunduk. Yaptığımız projeksiyonlarda 2050 yılında Samsun'daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki katına kadar ulaşacağını hesapladık. Bu kapsamda Samsun Çarşamba Havalimanı'mızı bağımsızlığımızın simge şehrine yakışır bir vizyonla büyütme, sunacağı hizmetlerde daha kaliteli, konforlu ve modern bir dönem başlatma kararı aldık. Samsun'un gökyüzüne açılan kapısını daha geniş, daha modern, daha konforlu hale getiriyoruz."

Bakan Uraloğlundan önemli değerlendirme! Türkiye 3 kıtanın ortasında kilit konumda
Başlık ResmiBakan Uraloğlundan önemli değerlendirme! Türkiye 3 kıtanın ortasında kilit konumda

YENİ TERMİNALLE YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 2 MİLYONDAN 3 MİLYONA ÇIKARILACAK

Samsun'a sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni iç ve dış hatlar terminal binası kazandıracaklarını söyleyen Uraloğlu, "Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkaracağız. Hem iç hat hem dış hat yolcularımız daha ferah, daha hızlı ve daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşayacak. Samsun'umuzun hava ulaşımı, turizmi, ticareti ve lojistik potansiyeli yepyeni bir ivme kazanacaktır. Bu eserimiz, tarımın, sanayinin ve turizmin Samsun'dan dünyaya daha hızlı ulaşmasını sağlayacak, gençlerimizin hayallerine giden yolu kısaltacak, Samsun'un eşsiz
güzelliklerini daha fazla misafirle buluşturacaktır. Yeni terminal binamız, Samsun'un gökyüzüne açılan kapısını büyütüp dünyaya daha güçlü bağlarken, Türkiye Yüzyılı'na yakışır daha güçlü bir Samsun'u da ortaya çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu, yeni terminal binasının temelini attı.

Temel atma törenine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Fatih Çakmak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri!
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
Eski vali eşiyle dikkat çeken telefon trafiği!
HÜKÜMETE SESLENDİ!
HÜKÜMETE SESLENDİ!
HAK-İŞ'ten dikkat çeken 'asgari ücret' çağrısı
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
DAVUTOĞLU'NA SORUŞTURMA!
Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor
51 ÇOCUK HAKKINDA DAVA!
51 ÇOCUK HAKKINDA DAVA!
Sokaklarda terör estirmişlerdi
TAKSİTLER NE KADAR?
TAKSİTLER NE KADAR?
500 bin TL'den 5 milyon TL'ye faizsiz finansman
MARMARA'DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ
MARMARA'DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ
Sahanda yumurtaya benziyor: Sakın dokunmayın
BUNUN ADI ÇILGINLIK!
BUNUN ADI ÇILGINLIK!
En pahalı transferlerde ilk 10'a 3 yeni futbolcu
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
Eski hocalarından Arda Okan'a övgü yağmuru
BÖCEKLERLE PEYNİR ÜRETTİ!
BÖCEKLERLE PEYNİR ÜRETTİ!
Zabıtayı görünce duvardan atladı
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Turisti kazıklayamayınca küfür etmişti!
'SEYİRCİSİZ BİLE OYNANAMAZ'
'SEYİRCİSİZ BİLE OYNANAMAZ'
Avrupa Ligi maçı için İsrail takımına veto!
İHRACATTA 3 YENİ REKOR!
İHRACATTA 3 YENİ REKOR!
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi
2 BİN KİŞİ YARDIM BEKLİYOR
2 BİN KİŞİ YARDIM BEKLİYOR
Onlarca araç sele kapılıp gitti!
KARTAL'IN DERBİ 11'İ NETLEŞİYOR
KARTAL'IN DERBİ 11'İ NETLEŞİYOR
İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı planı
"SİZE GÜVENİM AZALDI"
Vedat Milor’un son paylaşımına tepki yağdı
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Batan feribotun su aldığı anlarda kayda başlamış!
GEMİDEN KORKTULAR
GEMİDEN KORKTULAR
Yunanistan'a Türk denizaltısından karşı hamle!
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
RAKAMLAR NETLEŞİYOR!
İşte memur ve emeklinin 2 aylık zammı
CEVABI SERT OLDU!
CEVABI SERT OLDU!
Bir haftada 2 tokalaşma! Özel'e bu kareyi sordular
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
HAK-İŞ'ten hükümete dikkat çeken 'asgari ücret' çağrısı
HAK-İŞ'ten hükümete dikkat çeken 'asgari ücret' çağrısı
Kaydet
Bolu Belediyesi'ne 'hayali mesai' operasyonu! 22 kişi gözaltında
Bolu Belediyesi'ne 'hayali mesai' operasyonu
Kaydet
Kilis'te mide bulandıran olay! Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı
Böcekler arasında peynir üretti, zabıtayı görünce duvardan atladı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.