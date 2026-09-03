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ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında!

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ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında!
Fotoğraf Başlığı ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül ayında vereceği faiz kararına kısa süre kala açıklanacak istihdam rakamları, para politikasına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynayacak. Yatırımcılar istihdam piyasasının gücüne ilişkin gelecek sinyalleri yakından takip ederken ''ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak?'' sorusunun cevabını da merakla araştırıyor.

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ABD'de Ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam raporu yarın açıklanacak. Aynı rapor kapsamında işsizlik oranı da duyurulacak. Açıklanacak veriler,, Fed'in 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısı öncesinde piyasaların faiz beklentilerini yeniden şekillendirecek.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'nin Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi 4 Eylül 2026 Cuma günü açıklanacak. İstihdam raporuyla birlikte ABD iş gücü piyasasına ilişkin işsizlik oranı da paylaşılacak.

ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında!
Başlık ResmiABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Bankanın faiz kararı ise 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

Toplantıda faiz kararının yanı sıra ekonomik projeksiyonlar ve Fed üyelerinin gelecekteki faiz oranlarına ilişkin beklentilerini gösteren noktasal grafik de güncellenecek.

ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında!
Başlık ResmiABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında!

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik açıklamaları, son dönemde faiz beklentilerinin daha şahin bir noktaya taşınmasına neden oldu. Warsh yüzde 2'lik enflasyon hedefinin korunması gerektiğini vurgularken mevcut finansal koşulların yeterince sıkı olmadığını belirtti.

Fed yetkililerinden gelen diğer açıklamalarda da enflasyonun hedef seviyenin üzerinde seyretmesine ilişkin endişelerin sürdüğü görüldü. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyonun katı bir görünüm sergilediğine dikkat çekerkern Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, fiyat artışlarının kontrol altına alınması için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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