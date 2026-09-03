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ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? 3 Eylül erişim sorunu sonrası OpenAI açıklama yaptı!

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ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? 3 Eylül erişim sorunu sonrası OpenAI açıklama yaptı!
Fotoğraf Başlığı ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü?

En çok kullanılan yapay zeka platformlarından ChatGPT'de 3 Eylül 2026 akşam saatlerinde erişim problemleri yaşanmaya başladı. Farklı bölgelerdeki kullanıcılar, ChatGPT'nin internet sitesi ve uygulamasını kullanırken çeşitli hatalarla karşılaştıklarını bildirirken, sorunun OpenAI tarafından da doğrulandığı açıklandı. ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü, ne zaman düzelecek gibi sorular ise gündemde yerini aldı.

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OpenAI'nin açıklamasına göre şirketin yapay zeka destekli kodlama aracı Codex'te de normalden daha yüksek hata oranları tespit edildi. Teknik ekipler sorunun kaynağını araştırmaya devam ederken, kesintinin ne zaman tamamen sona ereceği ve problemin neden kaynaklandığı konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

CHATGPT NEDEN ÇALIŞMIYOR?

ChatGPT'ye erişmek isteyen bazı kullanıcılar platformu kullanırken hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Bazı kullanıcıların ise hizmete tamamen erişemediği, bazı kullanıcıların da ChatGPT'den cevap almaya çalışırken çeşitli teknik problemler yaşadığı belirtiliyor.

ChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? 3 Eylül erişim sorunu sonrası OpenAI açıklama yaptı!
Başlık ResmiChatGPT neden çalışmıyor, çöktü mü? 3 Eylül erişim sorunu sonrası OpenAI açıklama yaptı!

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

Yaşanan problemlerin ardından OpenAI'nin sistem durumuna ilişkin açıklamasında ChatGPT ve Codex'te hata oranlarının normal seviyelerin üzerine çıktığı belirtildi.

Şirket, teknik ekiplerin yaşanan problemi araştırdığını duyurdu.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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