"Bugün voleybol maçı var mı" ve "Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman" soruları, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan yarı finale taşınırken gündemde. Almanya karşısında aldığı galibiyetle yoluna devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, final bileti için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İşte, 4 Eylül voleybol takvimi...

Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk yolculuğunu sürdürüyor. Çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup eden milliler, turnuvada son dört takım arasına adını yazdırdı. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi ise Yunanistan'ı set vermeden geçen Sırbistan oldu.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Filenin Sultanları'nın bugün, 4 Eylül Cuma günü Avrupa Şampiyonası kapsamında maçı bulunmuyor. Türkiye, Almanya karşısında oynadığı çeyrek finalin ardından yarı final mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı bir sonraki maçına 5 Eylül Cumartesi günü çıkacak. CEV'in resmi programına göre yarı final karşılaşmaları İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0'la geçen milliler, Almanya karşısında da turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Sırbistan ise çeyrek finalde Yunanistan'ı 25-14, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste sekizinci kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kaldı.

Bugün voleybol maçı var mı, Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? (Türkiye-Sırbistan)

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları yarı final maçında 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye-Sırbistan maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye'nin Sırbistan ile oynayacağı mücadele, 2023 Avrupa Şampiyonası finalinin de rövanşı niteliğinde olacak. Filenin Sultanları, 2023'te Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Sırbistan bu yıl yarı finale Yunanistan'ı 3-0 yenerek gelirken Türkiye ise Almanya karşısındaki 3-1'lik galibiyetin ardından final için sahaya çıkacak.

Bugün voleybol maçı var mı, Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? (Türkiye-Sırbistan)

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye-Sırbistan voleybol yarı final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın galibi, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselecek.

Şampiyonanın diğer yarı finalinde ise Polonya ile İtalya karşılaşacak. Aynı gün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Polonya-İtalya mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. CEV'in programına göre iki yarı final karşılaşmasının ardından kazanan ekipler 6 Eylül'de Avrupa şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası