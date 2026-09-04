Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bulaşık makinesinin içerisine saklanmış halde yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve benzeri suçlardan toplam 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahsın İzmit ilçesinde bir hanede bulunduğu tespit edildi.

31 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, bulaşık makinesi içinde yakalandı

BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇİNDE BULUNDU

Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.S., saklandığı evde bulaşık makinesinin içerisine gizlenmiş vaziyette yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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